So enttäuscht waren die WWE-Fans vor WrestleMania noch nie

Martin Hoffmann 11.04.2026 • 21:27 Uhr WWE vertieft beim vorletzten SmackDown vor WrestleMania 42 die umstrittene Story mit Pat McAfee - die Reaktionen fallen erneut harsch aus.

Kurz vor der Megashow WrestleMania stehen plötzlich nicht mehr die etablierten Topwrestler, sondern Star-Podcaster Pat McAfee im Mittelpunkt des WWE-Geschehens. Mit der vieldiskutierten Enthüllung von Ex-NFL-Footballer und Gelegenheits-Wrestler McAfee als mysteriöser Strippenzieher hinter Erzbösewicht Randy Orton hat die Liga sich vergangene Woche das heftigste Negativecho seit Jahren eingehandelt – das sich in dieser Woche nahtlos fortgesetzt hat.

Zum zweiten Mal in Folge kassierte die in der Nacht zum Samstag ausgestrahlte TV-Show Friday Night SmackDown vernichtende Kritik, die in ihrer Härte inzwischen historisch beispiellos ist.

WWE SmackDown erntet historisch schwache Kritiken

Bei der auch international populären deutschen Fanseite Cagematch ist die aktuelle Folge Stand Samstagabend die am zweitschlechtesten bewertete SmackDown-Episode in der über 25 Jahre langen Geschichte der Show – hinter der Folge der vergangenen Woche. Letztere stand Samstagabend (20.45 Uhr) bei 0,85 von 10 möglichen Punkten, die aktuelle bei 1,20.

Noch nie waren die eingefleischten WWE-Anhänger so kurz vor dem Jahreshöhepunkt WrestleMania derart vergrätzt und enttäuscht. Noch nie waren die Reaktionen auf eine zentrale WrestleMania-Story so verheerend.

Hauptkritikpunkt ist die Story mit McAfee, die die eigentliche WrestleMania-Hauptfehde zwischen WWE-Champion Cody Rhodes und Herausforderer Orton plötzlich völlig überlagert – und die von zahlreichen Fans als unpassender Fremdkörper im WWE-Geschehen betrachtet wird.

Berichten zufolge geht das kurzfristig ausgehandelte Engagement McAfees auf Konzernboss Ari Emmanuel persönlich und nicht auf den eigentlichen Programmlenker „Triple H“ Paul Levesque zurück. Gedacht ist es als Crosspromo-Maßnahme mit US-Medienpartner ESPN, wo McAfee inzwischen eines der bekanntesten TV-Gesichter ist – und wohl auch als Teil des gemeinsamen Plans, McAfee in Hollywood groß herauszubringen.

WWE SmackDown: Pat McAfee weiter im Fokus

Schon bei der Montagsshow Monday Night RAW stand McAfee indirekt im Mittelpunkt, als sich der dort amtierende World CM Punk in die Story einschaltete und sich in einer langen Rede vor den Fans gegen ihn und seine Hintermänner in der WWE-Chefetage positionierte. Unter anderem verspottete Punk McAfee als „Pat MAGAfee“ – eine Anspielung auf McAfees Sympathie für US-Präsident Donald Trump.

McAfee gab dies bei SmackDown nun zurück – und nannte Punk einen Heuchler, der öffentlich den Rebellen gegen das System spiele, im Stillen das Geld der Bosse aber gern einstreiche. Unter anderem erwähnte McAfee Punks umstrittene Entschuldigung in Richtung des WWE-Geschäftspartners Saudi-Arabien – den Punk vor seinem WWE-Comeback 2023 noch scharf kritisiert hatte.

Es folgte ein erneutes Wortgefecht McAfees mit WWE-Champion Rhodes. Der Fokus verlagerte sich weiter weg von der persönlichen Rivalität der langjährigen Weggefährten Orton und Rhodes hin zu einer Meta-Geschichte, in der sich Rhodes und McAfee darüber streiten, wer dem Geschäft von WWE mit seiner Präsenz schade und wer es „rette“.

McAfee verlässt die Halle mit dem WWE-Gürtel

McAfee offenbarte bei seinem Auftritt auch eine „massive Überraschung“, die er vorher angekündigt hatte: Es gibt eine 25-Prozent-Ticketrabattaktion für den WrestleMania-Samstag mit dem Match Rhodes vs. Orton – nicht aber für den Sonntag mit Punk vs. Roman Reigns. Punk hatte die zunehmende Fankritik an den hohen Ticketpreisen bei WWE am Montag aufgebracht.

Das Segment endete damit, dass Orton hinter den Kulissen zugeschaltet wurde und zu sehen war, dass er den ebenfalls bei WWE involvierten Rapper Jelly Roll attackierte. Orton ließ eine Attacke auf Rhodes folgen, die damit endete, dass McAfee den Titelgürtel Rhodes‘ an sich nahm und in provokanter Manier mit dem gestohlenen Gürtel in der Hand die Halle verließ – zusammen mit Orton, der nun als sein Vollstrecker agiert.

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McAfee beschloss seinen Auftritt mit einem höhnischen Gruß an die „Internet-Wrestlinggemeinde“, die er im Insider-Sprech „Marks“ nannte: „Gern geschehen.“

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Wie der Wrestling Observer mittlerweile berichtet, soll die Story mit McAfee auch nach dem WrestleMania-Wochenende in Las Vegas weitergehen: Für den Event Backlash im Mai sei ein Tag-Team-Match zwischen Rhodes und Jelly Roll sowie McAfee und Orton geplant.

„Eine Story, die nur toll findet, wer die Branche nicht versteht“

An der Art und Weise, wie WWE McAfee inszeniert, ist zu merken, dass die Liga den Versuch unternimmt, den realen Unmut in produktive Bahnen zu lenken. Die Kritiker sind allerdings augenscheinlich nicht besänftigt – sondern sehen WWE eher nur noch tiefer verirrt.

„Das ist einfach nur beschämend“, kommentierte der langjährige Wrestling-Reporter Wade Keller in seinem Pro Wrestling Torch: „Das ist der Inbegriff einer Story, die jemand, der die Branche nicht versteht, für toll hält – ohne zu verstehen, dass derart billige und kontraproduktive Versuche, ‚Heat‘ zu erzeugen, typisch für verglühende Ligen sind und alles schlimmer machen“. Es sei „amateurhaft“ und „traurig mitanzusehen“.