WWE WrestleMania: "Hoffentlich war das das Ende dieses Debakels"

Martin Hoffmann 19.04.2026 • 08:33 Uhr Im Hauptkampf der ersten Nacht der Megashow WrestleMania 42 scheint WWE das von Fans mit vernichtender Kritik aufgenommene Gastspiel von Pat McAfee abmoderiert zu haben.

War das das Ende eines massiv kritisierten Gastspiels? Oder nur eine vorläufige Korrektur als Reaktion auf die vernichtenden Fanreaktionen vorab?

Im Hauptkampf der ersten Nacht der Megashow WrestleMania 42 im NFL-Stadion von Las Vegas verteidigte WWE-Champion Cody Rhodes gegen seinen auf die dunkle Seite abgewandten Mentor Randy Orton – und es schien, als ob WWE die umstrittene Story um Ortons prominenten Hintermann Pat McAfee dabei schnell abmoderiert hat.

WWE-WrestleMania 42: Das Aus für Pat McAfee?

Der frühere NFL-Punter und heutige Star-Podcaster McAfee zog vor Orton ein und spielte sich zunächst weiter als Herr des Geschehens auf: Er beleidigte die Fans und übernahm die Vorstellung Ortons – und nutzte dann die Gelegenheit, um Rhodes mit dem Mikrofon zu attackieren.

Die unfaire Attacke rächte sich: Rhodes schlug zurück, prügelte auf McAfee ein und nahm ihn mit Hilfe des ebenfalls in die Story involvierten Rapstars Jelly Roll schließlich aus dem Spiel, ehe die Ringglocke läutete: Unter begeistertem Lachen von Rhodes verpasste Jelly Roll McAfee eine Flugaktion vom Kommentatorenpult, McAfee wurde mit einer Trage aus der Halle gebracht – nicht ohne sich mit einem Stinkefinger von den Fans zu verabschieden.

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Die langjährigen Weggefährten Rhodes und Orton bekamen so doch noch die Gelegenheit, sich während des Matches auf ihre eigene Geschichte zu konzentrieren und ein klassisches „Big Match“ der alten Schule auf die Bühne zu heben – bis kurz vor Schluss zumindest.

Cody Rhodes siegt, Randy Orton wendet sich gegen McAfee

Am Ende des dramatischen Kampfs verpasste Orton versehentlich Ringrichter Charles Robinson seine Spezialaktion RKO und knockte ihn damit aus. Orton wollte die Gelegenheit dann nutzen und Rhodes einen verbotenen Tritt in die Weichteile verpassen – Cody aber blockte ab und trat selbst zu, ließ sich dann jedoch umgekehrt auskontern und kassierte den RKO.

Der scheinbar aus dem Spiel genommene McAfee kehrte an diesem Punkt mit einer Halskrause zurück (wohl ein Tribut an das legendäre Wrestling-Gastspiel von Comedy-Ikone Andy Kaufman) und versuchte Orton als Ersatzringrichter zum Sieg zu verhelfen. Nachdem das nicht klappte, verpasste Orton McAfee wütend seine Spezialaktion RKO – das kurzlebige Bündnis wirkt beerdigt.

Rhodes wiederum nutzte die Gelegenheit, dem abgelenkten Ringrichter seinen eigenen Finisher Cross-Rhodes zu verpassen und fuhr damit den Sieg ein. Die Fehde ging jedoch umgehend weiter, als Orton nach dem Match Rhodes nochmals attackiert und ihm seinen berüchtigten Punkt Kick gegen den Kopf verpasste. Das letzte Wort in dieser Rivalität ist offensichtlich nicht gesprochen.

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Pat McAfee bei WWE: Ein großes Missverständnis

Der chaotische Kampf wirkte wie der Schlusspunkt eines vermeintlichen Publicity-Coups, der für WWE allerdings nach hinten losging: Die Liga hatte McAfee wenige Wochen vor WrestleMania in die Story mit Rhodes und Orton involviert – Berichten zufolge auf Geheiß von Oberboss Ari Emmanuel, Chef des Mutterkonzerns TKO.

Emmanuel wollte mit McAfees Präsenz Crosspromo mit Medienpartner ESPN betreiben, wo McAfee ein bekanntes TV-Gesicht ist – und angeblich auch das Projekt vorantreiben, McAfee als Actionstar in Hollywood groß herauszubringen.

Bei der großen Mehrzahl der Fans kam die Idee nicht gut an, es gab massive Shitstorms auf diversen Online-Plattformen: Immer wieder wurde moniert, dass McAfee – trotz seiner Vorgeschichte als Kommentator, Edelfan und Gelegenheitswrestler bei WWE – ein instinktlos übers Knie gebrochener Störfaktor in der persönlichen Geschichte von Rhodes und Orton gewesen sei.

Triple H blieb die Kritik nicht verborgen

Diverse WWE-Protagonisten – unter ihnen Rhodes und der eigentlich fürs Kreative verantwortliche WWE-Vorstand „Triple H“ Paul Levesque – hatten in Interviews in den Tagen vor WrestleMania klar durchblicken lassen, dass ihnen die Welle der Kritik nicht verborgen geblieben ist.

Die Art und Weise, wie McAfee bei WrestleMania in die Nebenrolle und womöglich auch ganz aus dem Geschehen geschrieben wurde, wirkt wie der Versuch eines für alle Seiten gesichtswahrenden Abschlusses des großen Missverständnisses. „Hoffentlich ist das das Ende des Pat-McAfee-Debakels“, kommentierte der langjährige Wrestling-Reporter Wade Keller in seinem Pro Wrestling Torch.

Es sieht so aus, als ob der Fokus von WWE sich nun wieder auf Rhodes und Orton richtet – wo aus WWE-Sicht aber auch nicht alles rund läuft: Bei WrestleMania fiel zum wiederholten Mal auf, dass der eigentlich als „Babyface“, als Guter, inszenierte Rhodes viele Buhrufe bekam und ein lautstarker Teil der Fans eher Orton anfeuerte.

WWE WrestleMania 42, Tag 1 – alle Ergebnisse: