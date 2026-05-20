Unterschenkel-Amputation bei WWE-Legende

Martin Hoffmann 20.05.2026 • 10:38 Uhr Die Familie von Marty Jannetty bestätigt Berichte, dass der frühere Tag-Team-Partner von Shawn Michaels sich den Unterschenkel entfernen lassen musste.

Traurige Neuigkeiten um einen früheren WWE-Liebling: Marty Jannetty, einst Tag-Team-Partner von Shawn Michaels im legendären Duo The Rockers, musste sich aufgrund einer Infektion den Unterschenkel amputieren lassen.

Jannettys Ehefrau Addie bestätigte bei Facebook entsprechende Berichte, die durch ein Podcast-Interview eines früheren Wrestling-Promoters an die Öffentlichkeit gelangt waren – gegen den Willen der Familie.

Marty Jannettys Familie bestätigt Berichte

„Wir hatten eigentlich entscheiden, Martys gesundheitliche Situation privat zu halten“, schrieb Addie im Namen der Familie des 66-Jährigen: „Aber wegen der zahlreichen Spekulationen, unautorisierten Postings und anhaltenden Kommentare in sozialen Medien und Wrestling-Newsseiten haben wir das Gefühl, dass wir akkurate Informationen liefern sollten.“

Marty Jannetty habe sich der OP am 1. April unterzogen, er konzentriere sich aktuell auf seine Genesung: „Wir bitten respektvoll um Privatsphäre, während Marty sich auf seine Reha konzentriert.“

Man werde weitere Informationen liefern, „wenn die Familie bereit ist“. Nichtsdestotrotz sprach Addie Jannetty ihren Dank an alle Fans aus, „die mit aufrichtiger Sorge, Mitgefühl und Unterstützung auf uns zugekommen sind“.

Weggefährte von WWE-Legende Shawn Michaels

Jannetty und Michaels bildeten zwischen 1985 und 1992 eines der besten und athletischsten Tag Teams ihrer Zeit – ehe die damalige WWF das Duo auflöste und Michaels eine Hall-of-Fame-Karriere als Einzelwrestler hinlegte.

Jannetty war auf sich allein gestellt weniger erfolgreich, auch wenn er Michaels kurz den traditionsreichen Intercontinental Title abnehmen durfte. Jannettys Karriere verlief wechselhaft, auch wegen privater und disziplinarischer Vorkommnisse, wegen derer er mehrere Male von WWE entlassen worden war.