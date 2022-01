Marty Jannetty: Shawn Michaels' WWE-Partner stürzte bizarr ab

Ursprünglich als „Midnight Rockers“ und in regionalen Ligen aktiv, empfahlen sie sich mit ihrem jugendlichen Spektakel-Stil für die damalige WWF. Das erste Engagement endete jedoch schnell mit dem ersten von vielen Eklats. Die beiden fielen gleich in der ersten Arbeitswoche mit einer Barschlägerei negativ auf und wurden umgehend entlassen. Ursache des Vorfalls war ein „Missverständnis“, wie Michaels später in seiner Autobiografie „Heartbreak and Triumph“ beteuerte.