WWE-Sensation in Saudi-Arabien!

Martin Hoffmann 27.06.2026 • 23:35 Uhr Große Überraschung bei WWE Night of Champions in Riad: Sami Zayn entthront Cody Rhodes als WWE-Champion!

Seit mittlerweile 13 Jahren ist er unter Vertrag bei WWE und galt seit Längerem als der große Unvollendete der Wrestling-Liga – nun hat er es doch vollbracht: Sami Zayn ist WWE-Champion!

Am Ende des Großevents Night of Champions im saudi-arabischen Riad nahm der Kanadier Cody Rhodes überraschend den Titel ab. Der „Underdog from the Underground“ besiegte Rhodes und den Österreicher Gunther in einem Dreikampf, an dessen Ende er Rhodes Spezialaktion Cross-Rhodes auskonterte und Rhodes schulterte. Rund einen Monat vor dem Sommerhöhepunkt SummerSlam sind die Karten im WWE-Geschehen damit unerwartet völlig neu gemischt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

WWE Night of Champions: Sami Zayn krönt sich!

Der 41 Jahre alte Zayn gilt seit längerer Zeit als einer der verdientesten WWE-Stars, die nie einen der beiden ganz großen Gürtel halten durften. Speziell sein heißer Lauf Ende 2022/Anfang 2023, in dem er auf dem Höhepunkt seiner Popularität war, den damaligen „Undisputed Universal Champion“ Roman Reigns aber nicht besiegen durfte, verlieh ihm in dieser Hinsicht einen fast tragisch angehauchten Charakter.

Dreieinhalb Jahre später hat WWE Zayn nun doch noch seinen großen Moment gegönnt – vor passender Kulisse: In Saudi-Arabien, wo die Liga seit 2018 regelmäßig veranstaltet, ist der syrischstämmige Muslim einer der größten Publikumslieblinge und ein Lokalmatador der Herzen – ungeachtet der politischen Verstrickungen, wegen derer er bei den Saudi-Events anfangs nicht hatte auftreten dürfen.

Ein sichtlich gerührter Zayn nahm im Anschluss an seinen lang ersehnten Triumph, den die US-Kommentatoren sogleich als „Wunder von Riad“ betitelten, ein emotionales Bad in der Menge.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Zayn geht nun offenbar als Champion in den zweitägigen Megaevent SummerSlam am 1. und 2. August in Minneapolis – wo allerdings schon eine große Bedrohung für seine Regentschaft lauern könnte.

King of the Ring: Oba Femi sichert sich Titelmatch beim SummerSlam

Ein möglicher Gegner Zayns beim SummerSlam ist der aufstrebende Oba Femi, der spätestens seit seinem WrestleMania-Sieg gegen Brock Lesnar im Frühjahr als kommender Superstar der Liga gilt.

Der Nigerianer gewann zu Beginn von Night of Champions das King-of-the-Ring-Turnier mit einem Finalsieg gegen Jey Uso. Femi hat nun die Wahl, ob er beim SummerSlam Zayn oder World Champion Roman Reigns herausfordern will.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Im Anschluss triumphierte Iyo Sky im Finale des Queen-of-the-Ring-Turniers gegen Liv Morgan, den World Champion der Damen. Die Japanerin verkündete sogleich, dass sie beim SummerSlam noch einmal gegen Morgan antreten will – dann in einem Titelmatch.