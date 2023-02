“WWE hat da was eingerissen, das sie nicht wiederaufbauen können”

Sami Zayn nicht im WrestleMania-Hauptkampf - ein Fehler?

Das meint Martin Hoffmann: „Die Fans haben mit der Einschaltknopf an der Fernbedienung abgestimmt: Sami Zayn vs. Roman Reigns war die heiße Story, die WWE die besten Quoten seit vielen Jahren beschert hat. Also zum Beispiel auch besser als letztes Jahr die WrestleMania-Fehde gegen Brock Lesnar, dem WWE fünf Millionen pro Jahr bezahlt und für dessen Stärkung sie im letzten Jahr das halbe Roster abgewrackt hat. Es gab also ein eindeutiges Signal durch Zahlen und Daten, aber WWE hat nicht drauf gehört. Ich sehe, was sie in Cody sehen, vor allem mittelfristig, aber trotzdem: Kurzfristig ist für mich eindeutig, dass man Sami bis WrestleMania in dieser Story hätte halten müssen. Dass es jetzt mit Kevin Owens wohl gegen die Usos geht: schön und gut, aber nicht dasselbe. Mir ist schleierhaft, warum WWE nicht umgedacht hat. Da sind für mich Glasdecken und Denkverbote im Spiel, von wegen: Sami ist zu schmächtig und zu strubbelig, Cody ist muskulöser und schöner - also kann nicht sein, was nicht sein darf.“