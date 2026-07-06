Nächster Hammer-Abgang bei WWE! - SPORT1

Martin Hoffmann 06.07.2026 • 06:25 Uhr Weniger Monate nach dem Duo The New Day verlässt laut übereinstimmenden Medienberichten auch der frühere WWE-Champion Sheamus die Liga - in Richtung AEW?

Wenige Monate nach dem Abgang des langjährigen Top-Tag-Teams The New Day steht bei Wrestling-Marktführer WWE die nächste Zäsur bevor: Laut übereinstimmenden Medienberichten verlässt auch der frühere WWE-Champion Sheamus die Liga!

Wie die beiden bekanntesten Ringreporter Sean Ross Sapp (Fightful) und Dave Meltzer (Wrestling Observer) übereinstimmend melden, lässt der 48 Jahre alte Liga seinen Vertrag auslaufen und orientiert sich neu. Angesichts dessen, dass der „Celtic Warrior“ trotz seines fortschreitenden Alters weiter voll motiviert wirkt, haben die Spekulationen über einen Wechsel zu Konkurrent AEW umgehend begonnen.

WWE: Sheamus‘ lange Ära endet

Der seit bald 25 Jahren im Ring aktive Sheamus (bürgerlich: Stephen Farrelly) steht seit 2006 unter WWE-Vertrag und hat dort fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Er war dreimal WWE-Champion, einmal World Champion, auch zahlreiche andere Titel und große Matches gegen Topstars verschiedener Ären – von Triple H über John Cena bis Roman Reigns – stehen in seinem Lebenslauf.

Seinen letzten ganz großen Auftritt hatte der für seinen körperbetonten Stil bekannte und populäre Sheamus 2023 in einem herausragenden WrestleMania-Dreikampf gegen die ähnlich veranlagten Gunther und Drew McIntyre. Zuletzt stand er allerdings weniger im Zentrum – und verschwand im vergangenen Herbst nach einer Schulterverletzung dauerhaft von der Bildfläche.

Wie nun berichtet wird, gehörte Sheamus wie New Day (Kofi Kingston und Xavier Woods) und die in den „Halb-Ruhestand“ verabschiedete Asuka zu den Stars, die zuletzt von der WWE-Eignerfirma TKO aufgefordert worden sind, einen neuen, geringer dotierten Vertrag zu unterschreiben und das Ende ihrer aktiven Karriere einzuläuten.

Sheamus – der seit längerem Unzufriedenheit über seine nachlassenden Einsatzzeiten bei WWE hat durchblicken lassen – ist dazu offensichtlich noch nicht bereit und hat sich stattdessen zum Abschied entschlossen. Meltzer beschreibt seine Situation als „identisch zu der von New Day“.

Geht Sheamus nun zu AEW?

Es gilt als sicher, dass Kingston und Woods demnächst bei Konkurrent AEW aufschlagen werden – auch bei Sheamus liegt der Gedanke nahe.

Bei der Liga von Tony Khan stehen schon diverse alte Weggefährten von Sheamus unter Vertrag – unter ihnen der dort als Teil der Death Riders um Jon Moxley prominent eingesetzte Ex-Teampartner Claudio Castagnoli (Cesaro) und sein guter Freund Adam Copeland (Edge). AEW bietet auch eine recht große Bühne für das letzte Hurra, das Sheamus noch im Sinn zu haben scheint.

Am 30. August steigt das Mega-Event All In im Londoner Wembley-Stadion. Als halber Lokalmatador dürfte Sheamus dort noch begeisterter empfangen werden als Kingston und Woods, sollte er dort ein Überraschungsdebüt feiern.

Die „Free Agency“ von Sheamus vergrößert in jedem Fall die Spannung in einer Wrestling-Landschaft, in der einiges in Bewegung ist.

Viele Debüts und Comebacks bei WWE und AEW im Gespräch

In diesem Monat werden auch andere Opfer der großen WWE-Entlassungswelle im Frühjahr – unter ihnen Aleister Black, die Motor City Machine Guns, Santos Escobar, Kairi Sane und Zoey Stark – nach offiziellem Ablauf ihrer Kündigungsfristen für andere Ligen verfügbar.

Parallel dazu soll auch WWE an diversen Neuverpflichtungen und Comebacks arbeiten. Heiß gehandelt werdem die zuletzt bei Partnerliga TNA verabschiedeten Mike Santana und Eric Young sowie auch Bishop Dyer alias Baron Corbin, der soeben seinen Tag-Team-Titel bei der Promotion MLW niedergelegt hat.