WWE überrascht mit seltenem Schachzug - was steckt dahinter?

Martin Hoffmann 04.07.2026 • 10:08 Uhr Bei WWE SmackDown fixiert die Wrestling-Marktführer ein ungewöhnliches Titelmatch für die kommende RAW-Ausgabe. Womöglich bereitet es die Bühne für ein Comeback.

Diese ungewöhnliche Ansetzung gibt Rätsel auf – aber womöglich lässt die Lösung schon erahnen. Bei der aktuellen Ausgabe der Freitagsshow SmackDown hat WWE ein Titelmatch zwischen dem frisch gekürten WWE-Champion Sami Zayn und Ex-Titelträger Cody Rhodes fixiert.

So weit, so normal. Nicht normal ist, dass der Kampf bei der kommenden Episode der Montagssendung Monday Night RAW steigt – Zayn, Rhodes und der Titel sind dort eigentlich nicht beheimatet. Die Spekulationen über die Hintergründe des seltenen Schachzugs laufen schon heiß.

WWE SmackDown: Cody Rhodes bekommt Rückmatch bei RAW

Im Hauptkampf von SmackDown setzte sich Rhodes gegen Jey Uso durch und verdiente sich damit die Chance, seinen Gürtel schnell zurückzuerobern. Rhodes hatte den Titel beim Großevent Night of Champions in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende in einem Dreikampf mit Gunther überraschend an Zayn verloren.

Während es keine überraschende Kreativentscheidung von WWE ist, Rhodes ein schnelles Rückmatch zu geben, lässt Zeit und Ort des Kampfes aufhorchen: Gemäß der Kadertrennung von WWE ist üblich, dass der WWE Title bei SmackDown verteidigt wird, RAW ist das Revier von World Champion Roman Reigns.

Als Begründung für die Ansetzung gab Matchmaker Adam Pearce – der aktuell als General Manager von RAW und auch SmackDown auftritt – an, dass die kommende RAW-Episode als „Supershow“ konzipiert sei, die den Fans eine besonders vollgepackte Card mit Stars aus beiden Sendungen liefern soll. Der tatsächliche Hintergedanke könnte aber ein anderer sein.

Kehrt CM Punk bei RAW zurück?

Bekanntermaßen ist Chicago die Heimatstadt des ehemaligen World Champions CM Punk, der seit dem Titelverlust gegen Reigns bei WrestleMania im April nicht mehr bei WWE zu sehen war.

Das anstehende Heimspiel wäre die passende Bühne für ein Comeback. Schon vor einiger Zeit hatte Szeneguru Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer berichtet, dass Punk sich die Show für seine Rückkehr ausgeguckt hat – und dass eine Fehde zwischen Punk und Rhodes in Planung sei.