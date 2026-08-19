Eine WWE-Ikone sah ihn als neuen The Rock - stattdessen fiel er tief

Martin Hoffmann 19.08.2026 • 20:41 Uhr Patrick Clark alias Velveteen Dream schien bei WWE auf dem Weg zu einem Megastar zu sein. Stattdessen machten ihn massive Vorwürfe und Verfehlungen hinter den Kulissen untragbar.

Der Vergleich war natürlich hoch gegriffen. Aber er kam von jemandem, der es beurteilen könnte.

„Stone Cold“ Steve Austin, der einst größte und erfolgreichste Wrestling-Star von WWE, sah im Sommer 2018 ein junges Talent – und fühlte sich an einen alten Rivalen erinnert, der inzwischen noch berühmter ist als er: Dwayne „The Rock“ Johnson.

„Er erinnert mich an The Rock, so wie er sich in gewissen Dingen verkauft“, führte Austin in seinem Podcast aus: „Der Junge sieht aus wie ein Rockstar – und was immer passiert: Es gibt keine Grenze nach oben für ihn.“

Austin war damals nicht der einzige, der das Gefühl hatte, dass Patrick Clark alias Velveteen Dream auf dem Weg war, der nächste WWE-Gigant zu werden. Stattdessen ist der Ruf von Clark, der heute 31 Jahre alt wird, durch eine Reihe verstörender Negativschlagzeilen so nachhaltig beschädigt, dass jede Karriere-Chance auf größerer Bühne dahin scheint.

Velveteen Dream hatte bei WWE steilen Karriere-Start

Der Weg des Patrick Clark führte dabei lange scheinbar unaufhaltsam nach oben.

Clark wurde 2015 von WWE verpflichtet, nachdem er deren Casting-Show Tough Enough zwar nicht gewann, sich aber als Talent mit Potenzial empfahl – wie groß, wurde spätestens 2017 sichtbar, als er seinen Charakter Velveteen Dream einführte.

Der „samtene Traum“ verquickte die Einflüsse von Stars der Vergangenheit wie „Ravishing“ Rick Rude, „Macho Man“ Randy Savage und Goldust mit Versatzstücken von Showbiz-Legenden wie Prince und David Bowie. Was herauskam, war eine schillernde Figur, wie WWE sie lange nicht erlebt hatte – und eine durchaus schon an den jungen Rock erinnernde Erfolgsgeschichte. (Wie The Rock bei WWE als Flop begann)

Clark bestritt im Aufbaukader NXT erste große Matches vor teils über 10.000 Fans, die seine pompösen Auftritte begeistert annahmen. Die Dream-Figur wurde 2018 von den Lesern des Fachblatts Wrestling Observer zum „besten Gimmick“ der ganzen Branche gewählt.

Wer Dream damals in Aktion sah, sah ein junges Talent, das im Ring zwar noch handwerkliche Defizite hatte (live in der Halle besser bemerkbar als im TV), dem aufgrund seiner Star-Aura aber alle Türen offen zu stehen schienen – bis sich mehr und mehr offenbarte, dass der junge Mann hinter dem Dream-Charakter dunkle Seiten hatte.

Serie schwerer Vorwürfe mündete in Entlassung

Der Wirbel um Clark begann im April 2020, als Vorwürfe laut wurden, dass er einen minderjährigen Jungen mit Online-Nachrichten belästigt und ihm ein Nacktbild geschickt hätte. Clark wies es zurück und erklärte, dass er Opfer eines Hacks gewesen sei – die Angelegenheit blieb zunächst folgenlos.

Zwei Monate später erhoben dann aber in der #SpeakingOut-Bewegung – dem Wrestling-Pendant zu #MeToo – weitere Personen in sozialen Medien Vorwürfe unangemessenen Verhaltens und veröffentlichten angebliche Chatverläufe mit Clark, die in dieselbe Richtung wiesen. Unter anderem behauptete der Independent-Wrestler Josh Fuller, dass Clark ihm Nachrichten geschickt hätte, die er als „Grooming“ einordnete, als Annäherungsversuch an einen Minderjährigen.

WWE nahm Clark aus dem Programm – zunächst ohne Erklärung, dann mit der nach Monaten nachgeschobenen Begründung, dass es sich um eine Verletzungs-Auszeit infolge eines Autounfalls gehandelt hätte, den Clark im Juni hatte. Die Vorwürfe gegen Clark hätte man geprüft und „nichts gefunden“, berichtete der damals für NXT, inzwischen für das komplette WWE-Programm verantwortliche Paul Levesque alias Triple H, ohne Detailfragen zu beantworten.

Fuller blieb bei seiner Darstellung und hielt WWE vor, weder ihn noch andere mutmaßliche Opfer Clarks kontaktiert zu haben – was Levesque in einer Medienkonferenz trotz mehrfacher Nachfrage nicht kommentieren wollte. Velveteen Dream kehrte trotz allem ins WWE-Programm zurück, seine Karriere nahm jedoch keine Fahrt mehr auf. Nachdem er am Ende kaum noch eingesetzt worden war, folgte im Mai 2021 die Entlassung – der Wrestling Observer berichtete von einem nicht näher benannten Vorfall hinter den Kulissen als unmittelbaren Anlass.

Verhaftung nach Ausraster in Fitness-Studio

Auch außerhalb von WWE bekam Clark länger kein Bein auf den Boden: Als er im Juli 2021 für eine lokale Independent-Show der Liga SWF in New Jersey angekündigt wurde, folgte eine so große Welle der Kritik in den sozialen Wrestling-Medien, dass der Promoter nach zwei Stunden zurückruderte und Clark wieder von der Card entfernte.

Im August 2022 fiel Clark dann erneut mit Negativschlagzeilen auf: Innerhalb von sechs Tagen wurde er zweimal verhaftet, einmal wegen des Vorwurfs der Körperverletzung, ein weiteres Mal wegen des angeblichen Besitzes von Drogen-Utensilien.

Das Boulevard-Portal TMZ kam an die Polizei-Dokumente und zeichnete nach, was bei Verhaftung 1 am 20. August passiert war: Clark soll in einem Fitness-Studio in Orlando völlig ausgerastet sein, als er einen zur Reinigung geschlossenen Teil des Gebäudes verlassen sollte. Clark habe gegen den Gym-Angestellten „Todesdrohungen“ ausgestoßen, ihn geschlagen und in die Brust gebissen. Clark plädierte auf „nicht schuldig“.

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Im Fahrwasser der Anschuldigungen wurde weitere schmutzige Wäsche gewaschen: Clarks früherer WWE-Kollege EC3 ging mit neuen Anschuldigungen unangemessenen Verhaltens an die Öffentlichkeit, Clark schoss mit Gegenvorwürfen zurück.

Neues Leben als Landwirt

Inzwischen ist es außerhalb des Rings ruhiger um Clark geworden: Einer Anfang 2024 veröffentlichten Entschuldigung an WWE, seine Familie und andere Betroffene „meines früheren Verhaltens“ folgte bis jetzt tatsächlich kein weiterer Skandal.

Clark ist in kleineren Ligen inzwischen wieder im Ring, doch seine Chance auf der größeren TV-Bühne scheint er verspielt zu haben. Nicht nur WWE, auch alle anderen national operierenden Ligen lassen bis heute die Finger von ihm.

Das ehemalige WWE-Megatalent geht beruflich inzwischen neue Wege: Am 29. August bestreitet Clark in Orlando einen Boxkampf gegen den Podcast-Moderator Ryan Pownall. Parallel dazu verdingt er sich in Virginia als Landwirt und operiert mit seinem selbst angebauten Schwarzen Knoblauch im Delikatessenhandel.