Der verstörende Absturz eines früheren WWE-Topstars

Martin Hoffmann 17.08.2026 • 15:44 Uhr Der Mexikaner Alberto Del Rio stand einst an der Spitze der größten Wrestling-Liga der Welt. Inzwischen ist er immer wieder aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen.

„My name is Alberto Del Rio – but you already know that“: Es war der Standardspruch des Mannes, der heute vor 16 Jahren ein spektakuläres Debüt für die Wrestling-Liga gefeiert – und dort eine steile Karriere hingelegt hat: Er hielt die wichtigsten Titel der Liga, bestritt große Hauptmatches bei der Megashow WrestleMania, war eine der schillerndsten Figuren seiner Ära.

Der Mann, der eigentlich José A. Rodríguez Chucuan heißt, ist bis heute im Ring aktiv. Wegen einer großen und teils verstörenden Skandal-Akte ist sein Ruf allerdings inzwischen höchst zwiespältig.

Alberto Del Rio stand bei WWE ganz oben

Der am 25. Mai 1977 geborene Del Rio, Sohn der mexikanischen Wrestling-Legende Dos Caras und in jungen Jahren ein profilierter Amateurringer, bestritt am 17. August 2010 seinen ersten WWE-Auftritt in der Rolle, für die er international berühmt werden sollte.

Del Rio gab den wohlhabenden mexikanischen Aristokraten, der in teuren Autos zum Ring fuhr und einem eigenen Ringsprecher namens Ricardo Rodriguez auf Spanisch ankündigen ließ.

Gleich in seinem ersten Match besiegte der 1,96-Meter-Hüne die lebende Legende Rey Mysterio – und feierte in den Jahren darauf noch größere Erfolge: Er war zweimal WWE- und zweimal World Champion der Liga, gewann 2011 den Royal Rumble, bestritt bei WrestleMania 28 und 29 Titelmatches gegen Edge und Jack Swagger (Jake Hager) sowie weitere größere Fehden gegen Stars wie John Cena, CM Punk, Dolph Ziggler, Randy Orton und The Big Show.

Ein Karriere-Knick folgte, als Del Rio im Sommer 2014 von WWE wegen „unprofessionellen Verhaltens“ gefeuert wurde – es gab eine tätliche Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter, der nach Del Rios Angaben einen rassistischen Witz gemacht hatte. Im Jahr darauf kehrte Del Rio zu WWE zurück, konnte dort nach einem kurzen Anfangshoch aber nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen: 2016 folgte die endgültige Trennung.

In der internationalen Wrestling-Szene ist der Mann, der sich inzwischen Alberto El Patron nennt, weiterhin präsent. Parallel dazu stand er aber immer wieder aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen. Wiederkehrendes Muster dabei: schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt.

Schwere Vorwürfe häuslicher Gewalt – wiederholt

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte bei WWE-Fans Del Rios Beziehung zu Ex-Kollegin Paige, mit der er sich im Oktober 2016 verlobt hatte, nachdem Del Rios erste Ehe zerbrochen war (Del Rios erste Frau Angela, Mutter seiner drei Kinder, starb 2022 tragisch früh an einer schweren Erkrankung).

Vorwürfe häuslicher Gewalt standen im Raum, kamen aber nie zur Anklage: Ein Zwischenfall am Flughafen von Orlando, der im Jahr 2017 die Polizei auf den Plan rief und Del Rio eine Suspendierung seines damaligen Arbeitgebers Impact (heute: TNA) einbrachte, endete damit, dass Paige die Schuld auf sich nahm. Das Paar trennte sich. Im Jahr darauf wurde Del Rio trotzdem auch von Impact gefeuert, weil er bei einer Show, für die er gebucht war, nicht auftauchte.

Noch schwerere Anschuldigungen gegen Del Rio kamen 2020 ans Tageslicht, als er wegen eines schweren Vergewaltigungs- und Körperverletzungs-Vorwurfs gegen seine damalige Partnerin verhaftet und angeklagt wurde. Trotz erdrückend anmutender Indizienlast wurde die Anklage aber letztlich fallen gelassen, nachdem die Frau ihre Vorwürfe zurückzog.

In diesem Jahr wurde Del Rio dann erneut wegen eines Gewaltvorwurfs einer neuen Partnerin verhaftet, der Radsportlerin Mary Carmen Rodríguez Lucero. Er wurde unter Auflagen freigelassen, nachdem er in eine Geldzahlung, einen Entzug und ein Kontaktverbot einwilligte.

Box-Ausflug endete im Eklat

Beruflich ist der inzwischen 49-Jährige weiter umtriebig, nicht nur als Wrestler: Er versuchte sich zeitweise als MMA-Kämpfer und auch als Boxer: Im März bestritt er in Monterrey einen Kampf gegen Fitness-Influencer Chuy Almada – der in einer von Del Rios Ecke ausgehenden Massenschlägerei endete.

Bei Ex-Arbeitgeber WWE dürfte man Del Rio nicht wiedersehen – wegen seines belasteten Rufs und wohl auch, weil er Brücken verbrannt zu haben scheint: Vor einigen Jahren veröffentlichte Del Rio mehrere Social-Media-Videos, in denen er über den Ex-Arbeitgeber schimpfte und dabei unter anderem auch Liga-Vorstand Paul Levesque alias Triple H beleidigte und zu einem realen Kampf aufforderte.

In einem Interview behauptete Del Rio später, dass er den Streit mit WWE beigelegt hätte und bald zurückkommen würde (was WWE nie bestätigt hat). Die Schuld an dem Ärger gab Del Rio Paige, die ihn gegen WWE aufgehetzt hätte.