WWE: Ex-Champion Alberto Del Rio entgeht lebenslanger Haft

Del Rio, Sohn der mexikanischen Ringlegende Dos Caras, war im Mai wegen eines schweren Vergewaltigungs- und Körperverletzungs-Vorwurfs verhaftet worden, im Oktober war er von der Staatsanwaltschaft von Bexar County in Texas offiziell angeklagt worden, wegen Entführung in besonders schwerem Fall und Vergewaltigung in vier Fällen.