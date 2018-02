Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang haben Deutschland und Norwegen bereits nach Dreiviertel aller Wettbewerbe ihre nationalen Goldrekorde eingestellt.

Das deutsche Team (12-7-5) darf sich über einen Rekord freuen. Der Olympiasieg von Bobpilotin Mariama Jamanka mit Anschieberin Lisa Buckwitz im Zweier war die zwölfte Goldmedaille für "Team D", damit stellte die deutsche Mannschaft in Südkorea ihren Siegrekord bei Olympischen Winterspielen ein. Bei den Winterspielen 1998 in Nagano und 2002 in Salt Lake City hatte die deutsche Mannschaft ebenfalls zwölf Olympiasiege gefeiert (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele).

Die im Medaillenspiegel führenden Norweger haben sogar schon 13 Goldmedaillen gesammelt.

Vier Tage vor dem Ende der Spiele wackeln damit sogar zwei absolute Bestmarken: Kanada hatte bei den Heimspielen 2010 in Vancouver 14 Goldmedaillen gewonnen, die USA kamen damals insgesamt auf 37 Medaillen. Norwegen sammelte am Mittwoch durch Gold und Bronze in den Teamsprints der Skilangläufer, den Erfolg der Eisschnellläufer in der Teamverfolgung und die Silbermedaille von Skirennläuferin Ragnhild Mowinckel in der Abfahrt ihre Plaketten 30 bis 33. (Zeitplan der Olympischen Spiele).

