Fast 3000 Athleten kämpfen vom 9. bis 25. Februar bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang um Medaillen.

In 15 Sportarten fallen an den 16 Wettkampftagen mehr als 100 Entscheidungen in insgesamt zwölf Sportstätten.

Da die Zeitverschiebung von Südkorea nach Deutschland acht Stunden beträgt, finden die Wettkämpfe in der Nacht oder am Vormittag deutscher Zeit statt. Für die Wintersportfans heißt es also: Früh aufstehen!

Im Folgenden finden Sie den vorläufigen Zeitplan der Medaillenentscheidungen - aufgeschlüsselt nach Tagen:

Zeitplan des Olympischen Eishockey-Turniers

Zeitplan der Olympischen Biathlon-Wettbewerbe

Freitag, 9. Februar 2018:

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eröffnungsfeier

Samstag, 10. Februar 2018:

08.15 Uhr (Ortszeit: 16.15 Uhr): Langlauf, Skiathlon Damen 7,5 km + 7,5 km

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Shorttrack, 1500 m Herren

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, 3000 m Damen

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Biathlon, Sprint Damen 7,5 km

13.35 Uhr (Ortszeit: 21.35 Uhr): Skispringen, Normalschanze Herren

Sonntag, 11. Februar 2018:

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Snowboard, Slopestyle Herren

03.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr): Ski Alpin, Abfahrt Herren

07.15 Uhr (Ortszeit: 15.15 Uhr): Langlauf, Skiathlon 15 km + 15 km

08.00 Uhr (Ortszeit: 16.00 Uhr): Eisschnelllauf, 5000 m Herren

10.50 Uhr (Ortszeit: 18.50 Uhr): Rodeln, Einzel Herren 3. und 4. Lauf

11.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr): Freestyle-Skiing, Buckelpiste Damen

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Biathlon, Sprint Herren 10 km

Montag, 12. Februar 2018:

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Snowboard, Slopestyle Damen

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Eiskunstlauf, Team-Event

02.15 Uhr (Ortszeit: 10.15 Uhr): Ski Alpin, Riesenslalom Damen, 1. Durchgang

05.45 Uhr (Ortszeit: 13.45 Uhr): Ski Alpin, Riesenslalom Damen, 2. Durchgang

11.10 Uhr (Ortszeit: 19.10 Uhr): Biathlon, Verfolgung Damen 10 km

11.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr): Freestyle-Skiing, Buckelpiste Herren

13.00 Uhr (Ortszeit: 21.00 Uhr): Biathlon, Verfolgung Herren 12,5 km

13.30 Uhr (Ortszeit: 21.30 Uhr): Eisschnelllauf, 1500 m Damen

13.50 Uhr (Ortszeit: 21.50 Uhr): Skispringen, Normalschanze Damen

Dienstag, 13. Februar 2018:

01.05 Uhr (Ortszeit: 09.05 Uhr): Curling, Mixed Doppel (Spiel um Platz 3)

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Snowboard, Halfpipe Damen

03.30 Uhr (Ortszeit: 11.30 Uhr): Ski Alpin, Alpine Kombination Herren, Abfahrt

07.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr): Ski Alpin, Alpine Kombination Herren, Slalom

09.30 Uhr (Ortszeit: 17.30 Uhr): Langlauf, Klassischer Sprint Herren und Damen

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Shorttrack, 500 m Damen

11.30 Uhr (Ortszeit: 19.30 Uhr): Rodeln, Einzel Damen 3. und 4. Lauf

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, 1500 m Herren

12.05 Uhr (Ortszeit: 20.05 Uhr): Curling, Mixed Doppel (Finale)

Mittwoch, 14. Februar 2018:

02.15 Uhr (Ortszeit: 10.15 Uhr): Ski Alpin, Slalom Damen, 1. Durchgang

02.30 Uhr (Ortszeit: 10.30 Uhr): Snowboard, Halfpipe Herren

05.45 Uhr (Ortszeit: 13.45 Uhr): Ski Alpin, Slalom Damen, 2. Durchgang

07.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr): Nordische Kombination, Normalschanze und 10 km Herren

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Eisschnelllauf, 1000 m Damen

12.05 Uhr (Ortszeit: 20.05 Uhr): Biathlon, Einzel Damen 15 km

12.20 Uhr (Ortszeit: 20.20 Uhr): Rodeln, Doppelsitzer Herren

Donnerstag, 15. Februar 2018:

02.30 Uhr (Ortszeit: 10.30 Uhr): Eiskunstlauf, Paarlauf

03.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr): Snowboard Cross Herren

03.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr): Ski Alpin, Super-G Herren

07.30 Uhr (Ortszeit: 15.30 Uhr): Langlauf, Freistil Damen 10 km

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Biathlon, Einzel Herren 20 km

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, 10000 m Herren

13.30 Uhr (Ortszeit: 21.30 Uhr): Rodeln, Teamstaffel

Freitag, 16. Februar 2018:

01.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 Uhr): Skeleton, Herren 3. und 4. Lauf

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Snowboard Cross Damen

07.00 Uhr (Ortszeit: 15.00 Uhr): Langlauf, Freistil Herren 15 km

12.00 Uhr (Ortszeit 20.00 Uhr): Freestyle-Skiing, Sprungschanze Damen

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, 5000 m Damen

Samstag, 17. Februar 2018:

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Eiskunstlauf, Einzel Herren

03.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr): Ski Alpin, Super-G Damen

05.00 Uhr (Ortszeit: 13.00 Uhr): Freestyle-Skiing, Slopestyle Damen

10.30 Uhr (Ortszeit: 18.30 Uhr): Langlauf, Staffel Damen Klassisch/Freistil 4 x 5 km

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Shorttrack, 1000 m Herren und 1500 m Damen

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Biathlon, Massenstart Damen 12,5 km

12.20 Uhr (Ortszeit: 20.20 Uhr): Skeleton, Damen 3. und 4. Lauf

13.30 Uhr (Ortszeit: 21.30 Uhr): Skispringen, Großschanze Herren

Sonntag, 18. Februar 2018:

02.15 Uhr (Ortszeit: 10.15 Uhr): Ski Alpin, Riesenslalom Herren, 1. Durchgang

05.15 Uhr (Ortszeit: 13.15 Uhr): Frestyle-Skiing, Slopestyle Herren

05.45 Uhr (Ortszeit: 13.45 Uhr): Ski Alpin, Riesenslalom Herren, 2. Durchgang

07.15 Uhr (Ortszeit: 15.15 Uhr): Langlauf, Staffel Herren Klassisch/Freistil 4 x 10 km

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Freestyle-Skiing, Sprungschanze Herren

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, 500 m Damen

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Biathlon, Massenstart Herren 15 km

Montag, 19. Februar 2018:

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, 500 m Herren

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Bob, 2-Sitzer Herren 3. und 4. Lauf

13.30 Uhr (Ortszeit: 21.30 Uhr): Skispringen, Großschanze Team Herren

Dienstag, 20. Februar 2018:

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Eiskunstlauf, Eistanz

02.30 Uhr (Ortszeit: 10.30 Uhr): Freestyle-Skiing, Halfpipe Damen

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Shorttrack, 3000 m Staffel Damen

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Nordische Kombination, Großschanze Einzel Herren

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Biathlon, Mixed Staffel

Mittwoch, 21. Februar 2018:

03.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr): Ski Alpin, Abfahrt Damen

03.30 Uhr (Ortszeit: 11.30 Uhr): Freestyle-Skiing, Skicross Herren

08.40 Uhr (Ortszeit: 16.40 Uhr): Eishockey, Spiel um Platz 3 Damen

09.00 Uhr (Ortszeit: 17.00 Uhr): Langlauf, Team Sprint Freistil Herren und Damen

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, Teamverfolgung Herren und Damen

12.40 Uhr (Ortszeit: 20.40 Uhr): Bob, 2-Sitzer Damen 3. und 4. Lauf

Donnerstag, 22. Februar 2018:

02.15 Uhr (Ortszeit: 10.15 Uhr): Ski Alpin, Slalom Herren, 1. Durchgang

03.30 Uhr (Ortszeit: 11.30 Uhr): Freestyle-Skiing, Halfpipe Herren

05.10 Uhr (Ortszeit: 13.10 Uhr): Eishockey, Finale Damen

05.45 Uhr (Ortszeit: 13.45 Uhr): Ski Alpin, Slalom Herren, 2. Durchgang

08.30 Uhr (Ortszeit: 16.30 Uhr): Nordische Kombination, Großschanze Team Herren

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Shorttrack, 500 m Herren, 5000 m Staffel Herren und 1000 m Damen

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Biathlon, Staffel Damen 4 x 6 km

Freitag, 23. Februar 2018:

01.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 Uhr): Snowboard, Big Air Finale Damen

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Eiskunstlauf, Einzel Damen

03.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr): Ski Alpin, Alpine Kombination Damen, Abfahrt

03.30 Uhr (Ortszeit: 11.30 Uhr): Freestyle-Skiing, Skicross Herren

06.30 Uhr (Ortszeit: 14.30 Uhr): Ski Alpin, Alpine Kombination Damen, Slalom

07.35 Uhr (Ortszeit: 15.35 Uhr): Curling, Spiel um Platz 3 Herren

11.00 Uhr (Ortszeit: 19.00 Uhr): Eisschnelllauf, 1000 m Herren

12.15 Uhr (Ortszeit: 20.15 Uhr): Biathlon, Staffel Herren 4 x 7,5 km

Samstag, 24. Februar 2018:

02.00 Uhr (Ortszeit: 10.00 Uhr): Snowboard, Big Air Finale Herren

03.00 Uhr (Ortszeit: 11.00 Uhr): Ski Alpin, Team-Event

04.00 Uhr (Ortszeit: 12.00 Uhr): Snowboard, Parallel Riesenslalom Herren und Damen

06.00 Uhr (Ortszeit: 14.00 Uhr): Langlauf, Massenstart Herren klassisch 50 km

07.35 Uhr (Ortszeit: 15.35 Uhr): Curling, Finale Herren

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Eisschnelllauf, Massenstart Herren und Damen

12.05 Uhr (Ortszeit: 20.05 Uhr): Curling, Spiel um Platz 3 Damen

13.10 Uhr (Ortszeit: 21.10 Uhr): Eishockey, Spiel um Platz 3 Herren

Sonntag, 25. Februar 2018:

01.05 Uhr (Ortszeit: 09.05 Uhr): Curling, Finale Damen

01.30 Uhr (Ortszeit: 09.30 Uhr): Bob, 4-Sitzer Herren 3. und 4. Lauf

05.10 Uhr (Ortszeit: 13.10 Uhr): Eishockey, Finale Herren

07.15 Uhr (Ortszeit: 15.15 Uhr): Langlauf, Massenstart Damen klassisch 30 km

12.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr): Schlussfeier