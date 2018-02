Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind zu Ende. Neben vielen Eindrücken, Erfahrungen und Geschichten reist "Team-D" mit dem Rekordergebnis von insgesamt 31 Medaillen im Gepäck zurück nach Deutschland. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)

Wenn die Maschine mit den Athleten, Trainern und Offiziellen am Montag, 26.02, am Frankfurter Flughafen landet, werden sie von unzähligen Menschen erwartet. SPORT1 begleitet den Empfang der deutschen Olympia-Mannschaft ab 16 Uhr im LIVETICKER.

An Board der Maschine werden dann auch die Eishockey-Helden sein, die in Südkorea sensationell die Silbermedaille gewonnen haben. In einem dramatischen Finale musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm erst in der Overtime den Athleten aus Russland mit 3:4 geschlagen geben.

Bildergalerie Die deutschen Medaillengewinner in Pyeongchang 43 Bilder

Wie die anderen Sportler werden auch sie mit Sicherheit einiges zu erzählen haben.