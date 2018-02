Der Großteil der deutschen Olympia-Athleten landete am Montag gegen 16.45 Uhr am Frankfurter Flughafen. Einer war schon vorher in München gelandet: Biathlet Erik Lesser (Der Empfang der deutschen Olympia-Helden im TICKER).

Dort machte er aber unangenehme Bekanntschaft mit dem Zoll - ausgerechnet wegen eines Geschenks aus Pyeongchang.

Laut Informationen der Bild musste Lesser 152 Euro für ein brandneues, spezielles Samsung-Handy hinlegen, das er aus Südkorea mitgebracht hatte.

Besagtes Mobiltelefon haben alle Athleten in Pyeongchang in einer speziellen Olympia-Edition bekommen. Der Wert des Mitbringsels ist allerdings so hoch, dass eine Einfuhrbesteuerung dafür fällig wird. Nicht nur Lesser dürfte also noch Geld beim Grenzübertritt losgeworden sein.

Lesser hatte bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit der Männerstaffel die Bronzemedaille gewonnen.