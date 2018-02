Laura Dahlmeier griff sich schon hundert Meter vor dem Ziel die deutsche Fahne, jubelte den Fans zu und stieß einen Freudenschrei aus: Die eiskalte Schnee-Königin von Pyeongchang ist zur nächsten Goldmedaille gestürmt und hat sich als erste Biathletin das olympische Double aus Sprint und Verfolgung gesichert. (Zeitplan der Olympischen Spiele)

"Ich habe es echt noch überhaupt nicht realisiert. Es war ein richtig, richtig hartes Rennen heute - unfassbar. Meine Finger sind gerade aufgetaut, das waren Schmerzen, die waren schlimmer als in jedem Rennen. Es war abartig.", sagte Dahlmeier bei SPORT1.

Herrmann schwärmt von Dahlmeier

Die 24-Jährige gewann nach 10 km und nur einem Schießfehler vor Anastasiya Kuzmina (Slowakei/4 Schießfehler/+29,4 Sekunden) und Anais Bescond (Frankreich/1/+29,6)). Sie schrieb damit das nächste Kapitel eines einzigartigen Erfolgsmärchens. Denise Herrmann (+1:19,4 Minuten) vergab ihre Chance auf Bronze derweil mit dem letzten Schuss und belegte am Ende nach zwei Strafrunden Rang sechs.

"Es ist unglaublich, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass sie den Sack heute noch mal zumacht. Sie ist einfach so gut drauf und hat auch mental so eine Stärke. Sie lässt der Konkurrenz einfach keine Chance und steht verdient wieder ganz oben", fand Herrmann lobende Worte für Dahlmeier.

Ihre Teamkollegin, die vor den Augen des geschäftsführenden Bundesinnenministers Thomas de Maiziere triumphierte, ist auch die erste Biathletin, die gleichzeitig Olympiasiegerin und Weltmeisterin in dieser Disziplin ist. Der nicht für möglich gehaltene Traum von sechs Goldmedaillen lebt damit weiter. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)

Dahlmeier glänzt in ihrem Lieblingswettbewerb

Das Jagdrennen, das so geprägt ist von taktischem Kalkül, ist Dahlmeiers absoluter Lieblingswettbewerb. "Ich liebe die Verfolgung", hatte sie noch einmal nach dem Sprinterfolg am Samstag betont. Und das bewies sie eindrucksvoll.

Dabei war Dahlmeier am Montag gar nicht in der für sie besten Position in die Loipe gegangen. Denn eigentlich treibt sie die Rivalinnen lieber vor sich her - dass sie nun aber mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung als Erste startete, erwies sich als Luxusproblem.

Bei gewohnt anspruchsvollen Bedingungen und kräftigem Wind - eine Absage des Rennens der 60 besten Sprinterinnen stand jedoch nicht zur Debatte - ging Dahlmeier den Wettkampf etwas verhalten an. Sie wollte sich durch ein zu hohes Tempo keinesfalls eine Strafrunde einhandeln, und der Plan ging auch auf. Fünf Schüsse, fünf Treffer beim ersten Anschlag.

Kuzmina patzt am Schießstand

Nichtsdestotrotz machten die Verfolgerinnen auf der zweiten Runde erneut ein paar Sekunden gut, vor allem die laufstarke Kuzmina kam immer näher. Der wechselnde Wind machte das Schießen dann extrem knifflig, Dahlmeier drehte gleich zweimal am Diopter, konnte die Strafrunde ebenso wie Kuzmina allerdings nicht verhindern.

Für SPORT1 berichtet Jonas Nohe von den Olympischen Winterspielen aus Pyeongchang © SPORT1-Grafik: Getty Images/SPORT1

So verließ das Duo nahezu zeitgleich das Stadion, nach knapp fünf Kilometern übernahm die gebürtige Russin, die mit einem Rückstand von 54 Sekunden die Verfolgung aufgenommen hatte, erstmals die Führung. Aber das beeindruckte die unfassbar abgeklärte Dahlmeier nicht im geringsten. Während Kuzmina zweimal daneben feuerte, blieb die Deutsche beim dritten Schießen ohne Fehler.

Weil Kuzmina als Zweite auf der dritten Runde nicht mehr aufholte und auch dahinter keine Konkurrentin näher kam, trennten Dahlmeier fünf Schüsse vom historischen Gold. Und Dahlmeier? Die schoss wie immer: Kontrolliert und fehlerfrei. Mit einem Lächeln verließ sie den Schießstand, die letzte Runde war purer Genuss.