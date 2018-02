+++ Hier aktualisieren +++

+++ Frenzel zufrieden +++

"Ich bin mit meinem Sprung sehr zufrieden. Es ist eine gute Ausgangsposition. Hier auf der Strecke ist es nicht ganz einfach, alleine zu laufen", sagte Frenzel bei Eurosport.

Auch Vinzenz Geiger zeigte sich glücklich. "Mein Probesprung war gar nicht gut, deshalb bin ich jetzt erleichtert", sagte Geiger: "Das sind meine ersten Olympischen Spiele, der Sprung war jetzt nicht so schlecht. Ich muss jetzt einfach zufrieden sein."

+++ Dreikampf um Gold? +++

Rehrl ist in der Loipe nicht so stark einzuschätzen. Riiber hat sich verbessert, sollte dem darauffolgenden Trio aber nicht weglaufen. Lukas Klapfer, Frenzel und Watabe sind allesamt starke Läufer, die womöglich Rehrl und Riiber relativ schnell einholen werden (Das Skisprung-Ergebnis in der Übersicht).

Im Kampf um die Medaillen hat das Trio um Frenzel wohl die besten Chancen. Auch Geiger und Rydzek haben Edelmetall noch nicht abgeschrieben, für beide ist aber ein Kraftakt und gleichzeitiges Taktieren an der Spitze von Nöten. Rießle hilft wohl nur ein Wunder-Lauf.

+++ Die Ausgangslage +++

Der Österreicher Franz-Josef Rehrl liegt nach dem Springen in Führung. 15 Sekunden nach ihm geht der Norweger Jarl Magnus Riiber auf die Strecke. Weltcup-Spitzenreiter Akito Watabe ist Dritter (+ 0:28 Minuten) vor Lukas Klapfer aus Österreich (+0:32 Minuten).

Eric Frenzel hat als Fünfter 36 Sekunden Rückstand auf Rehrl. Weiter zurück liegen Johannes Rydzek (+1:26 Minuten), Vinzenz Geiger (+1:41 Minuten) und Fabian Rießle (2:03 Minuten).

Der Langlauf ab 10 Uhr im LIVETICKER.