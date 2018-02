(+++ HIER AKTUALISIEREN +++)

+++ Wie stark ist Norwegen? +++

Die größten Widersacher des deutschen Quartetts dürften die Norweger sein, die bei den bisherigen olympischen Wettbewerben jedoch enttäuschten. Für eine Medaille sind Jörgen Graabak, Jarl Magnus Riiber, Espen Andersen und Jan Schmid allemal gut. Darüber hinaus zählen Japan, Österreich, Finnland und Frankreich zu den Anwärtern auf Edelmetall. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)

+++ Drittes Gold für deutsche Kombinierer? +++

Die großen Events sind traditionell in fester Hand der deutschen nordischen Kombinierer. Auch in Pyeongchang lief es bislang hervorragend für die DSV-Athleten. Nach Eric Frenzels Olympiasieg im Einzelwettbewerb von der Normalschanze räumten Johannes Rydzek, Fabian Rießle und wieder Frenzel von der Großschanze alle drei Medaillen ab. Da mit Vinzenz Geiger auch der vierte Deutsche als Siebter glänzte, ist die Favoritenrolle im Teamwettkampf klar verteilt. Um 7 Uhr deutscher Zeit startet das Springen von der Großschanze, um 11.20 Uhr geht es dann in die Loipe und jeder Läufer absolviert 5 Kilometer.