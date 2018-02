Anzeige

Olympia 2018, Rodeln: Tatjana Hüfner denkt an Karriereende Hüfner denkt an Karriereende / Lesedauer: 2 Minuten

Gold und Silber im Rodeln

Tatjana Hüfner schrammt in den Rodel-Wettbewerben knapp an einer Medaille vorbei. Wie es in Zukunft weiter geht, erklärt die 34-Jährige nach dem Rennen.