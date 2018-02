Topfavoritin Mikaela Shiffrin muss im Rennen um die Slalom-Goldmedaille eine Aufholjagd hinlegen. Einen Tag nach ihrem Olympiasieg im Riesenslalom fuhr die Amerikanerin in ihrer Spezialdisziplin im ersten Durchgang nur auf den vierten Platz. (Medaillenspiegel der Olympischen Spiele)

Der Rückstand der dreimaligen Weltmeisterin auf Kombinationsweltmeisterin Wendy Holdener (Schweiz) beträgt 0,48 Sekunden.

Holdener führt auf der olympischen Regenbogenpiste in Yongpyong vor dem schwedischen Duo Frida Hansdotter (+0,20) und Anna Swenn Larsson (+0,40). Der zweite Lauf beginnt um 13.15 Uhr Ortszeit/5.15 Uhr MEZ im LIVETICKER). (Zeitplan der Olympischen Spiele)

Dürr nach Aus frustriert

Die deutschen Rennläuferinnen werden mit der Entscheidung nichts zu tun haben. Lena Dürr schied bereits nach acht Sekunden und einem Einfädler aus, was sie sich selbst nicht erklären konnte.

"Ich weiß nicht, woran es lag", sagte sie frustriert. Marina Wallner (+2,23) schaffte es als beste Deutsche knapp nicht unter die besten Zehn, Christina Geiger (+2,55) liegt weitere drei Zehntelsekunden zurück.

Das Gold für Mikaela Shiffrin ist eigentlich fest eingeplant. Mit 17 war sie 2013 bereits Weltmeisterin, es folgten der Olympiasieg in Sotschi 2014 und zwei weitere WM-Titel (2015, 2017). Doch am Freitag fand sie im Steilhang nicht in ihren Rhythmus.