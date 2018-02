+++ Geiger macht den Anfang +++

Die deutsche Springer gehen in folgender Reihenfolge an den Start: Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag und Andreas Wellinger.

+++ So läuft das Springen +++

Insgesamt elf Nationen gegen an den Start: Korea, Italien, USA, Tschechien, Finnland, Olympische Athleten aus Russland , Japan, Slowenien, Österreich, Polen und Deutschland. Genau diese Reihenfolge wird bis zum siebten Durchgang eingehalten. Beim achten und letzten Durchgang wird in der Reihenfolge des Gesamtstandes gesprungen. Heißt: Sollten die DSV-Adler nach sieben Sprüngen vorne sein, gehen sie auch am letzten Durchgang als Letzte an den Start.

+++ Johansson im Training vorne +++

Mit 136,5 Metern gelang dem Norweger Robert Johansson beim getrigen Training der weiteste Satz. Andreas Wllinger folgte mit 134,5 Metern.

+++ Das sind die DSV-Adler +++

Neben Olympiasieger Andreas Wellinger, Richard Freitag und Karl Geiger nominierte Bundestrainer Werner Schuster überraschend Stephan Leyhe anstelle von Markus Eisenbichler.

Leyhe, der in beiden Einzelspringen hatte zusehen müssen, sprang im Training 138,0 m und zweimal 131,0 m. "Er springt sehr stabil und hat keine Ausreißer nach unten. Deshalb haben wir ihn Markus vorgezogen", sagte Schuster am Sonntag.

+++ Wiederholt Deutschland den Coup von Sotschi? +++

Vor vier Jahren in Sotschi hatte Deutschland die Goldmedaille gewonnen. Einzig verbleibender Starter aus dem Gold-Vierer von 2014 ist Wellinger.

+++ Nächstes Gold für Deutschland? +++

Bei Olympia 2018 in Pyeongchang steht der Teamwettbewerb von der Großschanze auf dem Programm - und die deutsche Mannschaft visiert den nächsten Sieg an.