+++ Hier aktualisieren +++

+++ Gleich geht's los +++

Um 13.30 Uhr beginnt das Springen von der Großschanze. Gibt es die nächste olympische Medaille für Deutschland?

Für Deutschland gehen Andreas Wellinger, Richard Freitag, Karl Geiger und Markus Eisenbichler an den Start.

+++ Der Zeitplan +++

Ab 13.30 Uhr: 1. Durchgang

Ab 14.30 Uhr. 2. Durchgang (Finale)

+++ Starke Norweger +++

Ebenfalls zu den Medaillen-Anwärtern zählen die starken Norweger Johann Andre Forfang, Robert Johansson und Daniel Andre Tande. Die ersten beiden holten sich hinter Wellinger Silber und Bronze von der Normalschanze.

"Die Last bei den Norwegern verteilt sich auf mehrere Schultern, es heißt nicht, dass Forfang unbedingt Gold holen muss", sagte Martin Schmitt bei Eurosport.

Auch Vierschanzentournee-Sieger Kamil Stoch (POL), der sich von der Normalschanze mit Platz vier begnügen musste, muss man auf dem Zettel haben.

+++ Schmitt: Wellinger Medaillenkandidat +++

Skisprung-Legende Martin Schmitt glaubt auf jeden Fall an die deutschen Starter und hat dabei auch Richard Freitag im Blick.

"Auf der Großschanze ist natürlich auch alles drin. Richard Freitag braucht etwas mehr Stabilität und Sicherheit in seinem Sprung, das kann in so einem engen Feld schon den Ausschlag geben", so Ex-Skispringer Martin Schmitt im SPORT1-Interview.

"Aber wenn er da weitermachen kann, wo er auf der Normalschanze aufgehört hat, gehört er wie Wellinger wieder zu den Medaillenkandidaten."

+++ Nächster Gold-Coup? +++

Andreas Wellinger entschied das Springen von der Normalschanze für sich und krönte sich zum Olympiasieger.

Auch auf der Großschanze zählt der 22-Jährige zu den Mitfavoriten auf die Goldmedaille - das bestätigte die Qualifikation, bei der er einen starken vierten Platz belegte.

"Meine Sprünge hier sind cool, auf hohem Niveau", so Wellinger.

