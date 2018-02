Der vierte und letzte Lauf im Einzel-Rodeln der Damen bei den Olympischen Spielen ist von einem schweren Unfall überschattet worden.

Die US-Amerikanerin Emily Sweeney kam in ihrem Lauf von der Ideallinie ab, konnte ihre Schieflage nicht mehr ausgleichen und krachte an die Seitenwand des Eiskanals. Dabei stieß sie - mit dem Schlitten komplett querstehend - mit hoher Geschwindigkeit mit beiden Beinen frontal an die Bande.

Der Wettkampf musste mehrere Minuten lang unterbrochen werden. Sweeney wurde mit Krankenwagen zum Zielbereich gefahren und konnte, wenn auch sehr benommen, mit leichter Unterstützung selbstständig in die Kabine laufen.

Nach dem Rennen gab sie dann sogar lächelnd ein TV-Interview und teilte mit, sie sei unverletzt.

Die deutschen Starterinnen Natalie Geisenberger, Tatjana Hüfner und Dajana Eitberger hatten ihren vierten Lauf zu diesem Zeitpunkt noch nicht absolviert.