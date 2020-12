Deutscher Tanzsportverband will mit Breakdance-Athleten zu Olympia

vergrößernverkleinern Breakdance ist bei den Spielen 2024 erstmals olympisch © AFP/HO/SID/DEAN TREML

Der Deutsche Tanzsportverband (DTV) will bei der Olympiapremiere im Breakdance 2024 in Paris definitiv Sportler an den Start schicken.