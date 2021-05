Langlauf-Königin Therese Johaug hat die angepeilte Olympia-Norm über 10.000 m verpasst.

Die viermalige Weltmeisterin von Oberstdorf unterbot ihre eigene Bestzeit in 31:32,88 Minuten zwar um fast acht Sekunden, lief aber um mehr als sieben Sekunden an der erhofften Zeit von 31:25 Minuten vorbei.

"In der Rennmitte ist es ein bisschen zu schwer geworden", sagte Johaug nach dem Rennen im berühmten Osloer Bislett-Stadion. Mit der neuen persönlichen Bestzeit sei sie aber "sehr zufrieden" und auf den Lauf "unglaublich stolz".

Johaug kann sich Start bei Leichtathletik-WM vorstellen

Einen Start in Tokio hätte sie auch bei unterbotener Norm nicht in Erwägung gezogen, ergänzte die 32-Jährige. "Mein Ziel sind die Winterspiele in Peking, ich mache das nur aus Motivationsgründen", sagte sie.

Sollte es 2022 mit der ihr noch fehlenden Einzelgoldmedaille im Langlauf klappen, könne sie sich danach aber einen Start bei einer Leichtathletik-EM oder -WM durchaus vorstellen, ergänzte Johaug.

"Das wäre cool. Ich habe das Gefühl, dass ich das drauf habe", meinte sie. Technisch müsse sie sich aber noch verbessern.