Am 11. und 12. Januar heißt es in der Max-Schmeling-Halle Berlin „Fussball-Legenden live erleben“. Mit Hertha BSC, dem 1. FC Union Berlin, Werder Bremen, Bayer 04 Leverkusen, Schalke 04 und Borussia Dortmund sind sechs aktuelle Bundesligateams mit ihren Traditionsmannschaften dabei. Tennis Borussia sorgt als dritte Berliner Mannschaft für zusätzliche Derby-Stimmung und Dinamo Tiflis reist mit hochdekorierten ehemaligen Nationalspielern an.

Die gemeldeten Kaderlisten der Teammanager haben es in sich. Hier eine Auswahl der angekündigten Fußball-Legenden:

Ailton und Ivan Klasnic (Werder Bremen), Ulf Kirsten, Bernd Schneider und Patrick Helmes (Bayer 04 Leverkusen), Martin Max und Tomasz Waldoch (FC Schalke 04), Roman Weidenfeller, David Odonkor und Patrick Owomoyela (Borussia Dortmund), Pal Dardai und Gabor Kiraly (Hertha BSC), Torsten Mattuschka und Benny Köhler (1. FC Union Berlin), Ansgar Brinkmann und Francisco Copado (Tennis Borussia), Aleksandre Iashvili und AC Mailand-Star Kakha Kaladze (Dinamo Tiflis).

Das sportliche Niveau des Turniers steigt von Jahr zu Jahr an. Unter den genannten Namen finden sich Weltmeister (Weidenfeller), Bundesliga Torschützenkönige (Kirsten, Max, Ailton), Fußballer des Jahres (Ailton) und Champions League Sieger (Kaladze).

Bereits am Samstag können sich die Zuschauer und Fans auf ein großes Spektakel freuen. Neben dem Revierderby Borussia Dortmund gegen Schalke 04 gehört das Hauptstadtderby zwischen dem 1.FC Union Berlin und Hertha BSC zu den absoluten Highlights an diesem ersten Turniertag.

Am zweiten Turniertag am Sonntag, der unter dem Motto „Der Tag der Entscheidungen“ steht, werden die letzten Vorrunden-Spiele ausgetragen und in einer KO-Phase der Gewinner des AOK Traditionsmasters 2020 erspielt. Auch hier kann sich das Publikum auf viele Highlights und eine einzigartige Atmosphäre freuen.

Tickets sind im Onlineshop, unter der Hotline: 01806 – 999 0000 (20 Cent/je Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 60 Cent/je Anruf aus den Mobilfunknetzen) und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.