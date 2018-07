Die 16. Etappe läutet die Schlusswoche der 105. Tour de France ein. Mit 218 km Länge und fünf Bergwertungen ist das erste Teilstück durch die Pyrenäen von Carcassonne nach Bagneres-de-Luchon äußerst fordernd. Gute Kletterer ohne Chancen auf den Gesamtsieg dürften um den Etappenerfolg und Punkte für die Bergwertung kämpfen. Doch auch den Gelb-Favoriten bietet das Terrain Möglichkeiten (zum LIVETICKER).

Nach einer langen Einrollphase über zwei kleine Anstiege der 4. Kategorie wird es im letzten Renndrittel immer steiler. Unmittelbar nach dem Aufstieg auf den Col de Portet-d'Aspet (2. Kategorie) folgt der Weg hinauf auf den Col de Mente, ein sehr gleichmäßiger Anstieg der 1. Kategorie (SERVICE: Die Gesamtwertung der Tour de France).

Kurzer Ausflug nach Spanien

Nach der Abfahrt durchquert das Peloton bei der Tour 2018 für wenige Kilometer in Spanien das einzige Mal ausländischen Boden. Am Gipfel des Col du Portillon (1. Kategorie) kehrt das Feld nach Frankreich zurück, dann folgt die temporeiche Abfahrt ins Ziel.

Carcassonne, geprägt von der eindrucksvollen Cite de Carcassonne, hatte die Tour seit der Etappenankunft am Sonntag zu Gast. Auch der Ruhetag am Montag fand unweit der bestens erhaltenen mittelalterlichen Festungsanlage am Ufer der Aude statt.

In Bagneres-de-Luchon ist die Tour ein häufiger Gast, am Dienstag macht die Rundfahrt bereits zum 59. Mal Station. Schon 1910, als die Tour erstmals die Pyrenäen für sich entdeckte, endete hier eine Etappe.

So können Sie die Tour de France LIVE im TV und Ticker verfolgen:

TV/ Livestream: Eurosport / ARD

Liveticker: SPORT1.de