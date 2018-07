Die Tour de France verlässt auf der siebten Etappe (zum LIVETICKER) den Westen Frankreichs und steuert auf dem längsten Teilstück (231 km) in Richtung Landesmitte.

Vom Etappenziel in Chartres bis zum Tourziel in Paris sind es gerade einmal 80 km Luftlinie - doch die Frankreich-Rundfahrt hat in den kommenden gut zwei Wochen noch einiges mehr mit den Fahrern vor.

Längste Etappe der Tour de France 2018

Nach zwei harten, arbeitsintensiven Tagen in den Hügeln der Bretagne bietet die siebte Etappe kaum mehr als sanfte Wellen - die einzige Bergwertung der niedrigsten Kategorie steht zur Rennmitte an. Ansonsten geht es flach durch die Ebene der Beauce, die allerdings windanfällig ist und dadurch tückisch werden kann. Dennoch spricht alles für einen Massensprint in Chartres und damit eine weitere Chance für die Spezialisten um Marcel Kittel.

Tour zum zwölften Mal in Chartres zu Gast

Die alte Grenzfestung Fougeres mit ihrer beeindruckenden Stadtmauer ist zum vierten Mal Etappenort der Tour de France. 2015 siegte hier Mark Cavendish im Sprint, zwei Jahre zuvor war Kittel in Fougeres zu seinem dritten Etappensieg gesprintet (SERVICE: Die Gesamtwertung der Tour de France).

Chartres, dessen Kathedrale Notre-Dame de Chartres weltberühmt und UNESCO-Welterbe ist, hat die Tour zum zwölften Mal zu Gast. Zuletzt fand hier 2012 ein Einzelzeitfahren statt, in dem der Brite Bradley Wiggins am vorletzten Tour-Tag mit dem Tagessieg seinen Gesamterfolg perfekt machte.

So können Sie die Tour de France LIVE im TV und Ticker verfolgen:

TV/ Livestream: Eurosport / ARD

Liveticker: SPORT1.de