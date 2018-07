Paris ist am Horizont zu erahnen, doch das Finale der 105. Tour de France ist noch weit. Auf der 8. Etappe (zum LIVETICKER) am Samstag lässt das Peloton die französische Hauptstadt zu ihrer Rechten liegen und schlägt den Weg in den Norden des Landes ein. Das Teilstück führt über 181 km von Dreux nach Amiens.

Wie der Schlussakkord am 29. Juli ist der Tag den Top-Sprintern wie Marcel Kittel, André Greipel oder Fernando Gaviria auf den Leib geschneidert. Zwei Bergwertungen der vierten und kleinsten Kategorie stellen keine Bedrohung für den erwarteten Massensprint dar.

Als tückisch könnte sich allerdings der kurvenreiche Kurs im Finale erweisen, 600 Meter vor dem Ziel verlangt ein letzter Kreisverkehr viel Feingefühl und taktisches Gespür von den Fahrern.

Beim Einrollen vor dem scharfen Start um 11.50 Uhr können die Radprofis der 22 Teams ihren Blick durch Dreux schweifen lassen. Das 31.000-Einwohner-Städtchen im Departement Eure-et-Loir, etwa 90 km westlich von Paris gelegen, ist erstmals Etappenort der Frankreich-Rundfahrt.

Sehenswert ist vor allem die Chapelle Royale de Dreux. Der wohl berühmteste Sohn der Stadt lebte im 18. Jahrhundert, Francois-Andre Danican Philidor galt seinerzeit als einer der besten Schachspieler der Welt. Nach ihm ist die Philidor-Verteidigung benannt (SERVICE: Die Gesamtwertung der Tour de France).

Amiens ist dagegen bereits zum 13. Mal Etappenort der Tour-de-France. Beste Erinnerungen an Amiens hat der deutsche Top-Sprinter Andre Greipel, der hier 2015 einen Tour-Sprint gewann. Folgt am Samstag die Wiederholung?

So können Sie die Tour de France LIVE im TV und Ticker verfolgen:

TV/ Livestream: Eurosport / ARD

Liveticker: SPORT1.de