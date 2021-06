Julian Alaphilippe hat die erste Etappe der Tour de France gewonnen. Der Franzose setzte sich in Landerneau nach knapp 200 Kilometern vor Michael Matthews und Primoz Roglic durch.

Der Auftakt der Tour ist aber von mehreren, teilweise üblen Massenstürzen überschattet worden.

Schon kurz nach dem Start war Top-Sprinter Peter Sagan in einen Crash verwickelt.

Richtig übel wurde es dann aber zum ersten Mal rund 45 Kilometer vor dem Ziel in Landerneau. Der Massensturz wurde von einer Zuschauerin am Straßenrand ausgelöst, die ein Schild in die Kameras hielt und das heranfahrende Peloton nicht sah.

Tony Martin, der am rechten Rand der Straße fuhr, berührte das Schild und kam zu Fall. Damit löste er eine Kettenreaktion aus, in die fast das gesamte Fahrerfeld involviert war. (Alle wichtigen Begriffe der Tour de France)

Sütterlin muss aufgeben

Mit am schlimmsten erwischt hat es den Deutschen Jasha Sütterlin vom Team DSM. Er musste nach diesem Vorfall bei seiner erst zweiten Tour-Teilnahme sogar aufgeben.

Zeitfahrspezialist Martin verletzte sich ebenfalls erheblich und blutete am Ellenbogen. Er konnte das Rennen aber zunächst noch fortsetzen.

Wenige Kilometer vor dem Ziel ereignete sich ein zweiter sehr schimmer Unfall. Wiederum sind viele Fahrer darin verwickelt gewesen, darunter der mehrmalige Sieger Christopher Froome, der sich mehr oder weniger m Schritttempo noch ins Ziel schleppte.

Julian Alaphilippe nutzt seine Chance

Alaphilippe ging im Trikot des Weltmeisters an den Start und konnte seine Leistung mit dem Sprung ins Gelbe Trikot krönen. Rund zwei Kilometer vor dem Ziel setzte der Franzose zum Angriff an und hatte direkt ein Loch zu seinen Verfolgern - Tadej Pogacar und Primoz Roglic.

"Als ich die Lücke gesehen habe, dachte ich nur: 'Einfach Vollgas geben und reintreten in die Pedale. Am Ende war es einfach nur ein Wow-Gefühl. Ich kann es gar nicht genau beschreiben", suchte er nach der Zieleinfahrt nach Worten. Dank hatte er vor allem für sein Team übrig, das ihn "super beschützt" hat. "Auch als ich in den Crash involviert war. Mich hat es noch mit am wenigsten erwischt."

