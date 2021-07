Tony Martin war bei der Tour de France schon oft vom Pech verfolgt - diesmal wieder besonders.

Nachdem er schon beim vom "Omi-Opi-Fan" verursachten Massensturz eine unfreiwillige Hauptrolle gespielt hatte, crashte Martin auf der 11. Etappe am Mont Ventoux erneut schwer und stieg aus - sein fünfter Ausstieg bei der Tour.

Bei Instagram hat Martin sich nun zu Wort gemeldet und die blutigen Spuren der Tortur präsentiert (Tony Martin: So sollte der "Omi-Opi-Fan" bestraft werden).

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Tony Martin an vielen Körperstellen verwundet

"Nichts ist gebrochen, aber ich musste an Lippe, Ellbogen, Knie und Schlüsselbein genäht werden", berichtete der 36-Jährige. Die Schmerzen seien allerdings verkraftbar, dass er sein Team Jumbo-Visma nicht mehr unterstützen könne, tue ihm mehr weh.

Martin will nicht, dass der Sturz das letzte ist, was bei der Tour von ihm zu sehen und zu hören war. Der Bild teilte er noch mit: "Ich hoffe, dass es nicht meine letzte Tour war. Die Stürze machen es nicht einfacher, aber nächstes Jahr steht man wieder am Start."

Tony Martin nahm in diesem Jahr zum 13. Mal an einer Tour de France teil. In seiner Abwesenheit Landsmann fuhr Landsmann Nils Politt am Donnerstag einen Etappensieg ein.

Alles zur Tour de France 2021 auf SPORT1.de:

Alle Etappen der Tour de France 2021

Liveticker der Tour de France

Gesamtwertung der Tour de France

Sprintwertung der Tour de France

Bergwertung der Tour de France

Teamwertung der Tour de France

Nachwuchswertung der Tour de France

Begriffe der Tour de France