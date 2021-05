Trainer Bob Baffert hat den positiven Dopingtest beim Hengst Medina Spirit mit der Verabreichung eines Antipilzmittels erklärt.

In einer Mitteilung hieß es, Bafferts Mitarbeiter hätten den Sieger des 147. Kentucky Derbys aufgrund einer Dermatitis mit der Salbe "Otomax" behandelt. Baffert sagte, er habe am Montag erfahren, dass diese Betamethason enthalten habe.

Medina Spirit war nach dem Sieg positiv auf das entzündungshemmende Steroid getestet worden, Betamethason darf spätestens 14 Tage vor einem Rennen letztmals verabreicht werden. Der Hengst könnte nachträglich disqualifiziert werden und den Erfolg beim Galopp-Klassiker verlieren.

Baffert nimmt an, dass die Salbe der Grund für den positiven Befund ist. "Obwohl wir nicht definitiv wissen, dass dies die Ursache für die 21 Picogramm war, die in Medina Spirits Blut gefunden wurden und unsere Untersuchung andauert, ist mir von Experten gesagt worden, dass dies das Testergebnis erklären könnte", so Baffert.

Erst nach einem zweiten positiven Test würde Medina Spirit laut Medienberichten disqualifiziert, dieser liegt noch nicht vor. Bis zum Abschluss der Ermittlungen erteilte die Rennstrecke Churchill Downs allen von Baffert trainierten Pferden Startverbot.

"Medina Spirit hat den Kentucky-Derby-Sieg verdient und meine Pharmakologen haben mir gesagt, dass 21 Picogramm keinerlei Einfluss auf den Ausgang des Rennens haben würden. Ich werde weiter für Medina Spirit kämpfen", erklärte der Trainer, dem der Hengst den siebten Sieg beim "Run for the Roses" beschert hatte. Der 68-Jährige ist damit alleiniger Rekordhalter - vorerst.