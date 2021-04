Das gab es im Tennissport auch noch nicht.

Oleksandra Oliynykova ist die erste Tennisspielerin, die ein Körperteil als Werbefläche zum Verkauf angeboten hat. In ihrem Fall handelt es sich um den rechten Arm.

Die kroatische Tennisspielerin befindet sich aktuell auf Platz 658 in der Weltrangliste. Die finanzielle Förderung in Kroatien ist aber so niedrig, dass sie beschlossen hat, auf kreative Weise an mehr Geld zu kommen.

Oliynykova hat Erfolg mit ungewöhnlicher Aktion

Auf dem Auktionsportal OpenSea hat sie den Bereich zwischen Ellbogen und Schulter zur Auktion angeboten. Auf die 15 mal acht Zentimeter große Fläche könne der Käufer alles drauftätowieren lassen, was nichts mit Glückspiel oder Extremismus zu tun hat. Dies würde gegen die Bestimmung des Tennisverbandes verstoßen.

"Ich werde deine Message oder deine Kunst auf alle Courts der Welt bringen. Ich bin erst 20, ich denke, ich werde auf den größten Courts der Welt spielen", ließ Oliynykova auf dem Auktionsportal verlauten. Bisher konnte die in Kiew geborene Kroatin erst einen Titel auf der ITF-Tour gewinnen.

Anscheinend hatte sie mit ihrer ungewöhnlichen Aktion aber bereits Erfolg. Laut dem Portal Sportico sei der erste Käufer schon gefunden. Dieser sei bereit, mehr als 5000 Euro für die lebende Werbefläche zu bezahlen.