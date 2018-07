Tennisprofi Mischa Zverev hat beim ATP-Turnier in Atlanta das Achtelfinale erreicht. Der an Position sieben gesetzte Hamburger setzte sich auf Hartplatz nach 2:37 Stunden mit 6:3, 6:7 (8:10), 6:3 gegen den amerikanischen Lokalmatador Tim Smyczek durch.

Der Weltranglisten-45. Zverev (30), einziger Deutscher in Atlanta/Georgia, bekommt es am Mittwoch (Ortszeit) in der Runde der letzten 16 mit dem Russen Michail Juschni zu tun. Das Turnier ist mit 748.450 Dollar dotiert.

Während Zverev in Georgia auf dem Vormarsch ist, enttäuschten seine Landsmänner Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk beim ATP-Turnier in Hamburg. Die Routiniers flogen allesamt in Runde eins raus. Dafür stehen zwei deutsche Nachwuchs-Hoffnungen im Achtelfinale.