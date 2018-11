Bei den ATP-Finals in London kämpfen nur noch vier Tennisprofis um den letzten großen Titel der Saison.

Auch Deutschlands Hoffnungsträger Alexander Zverev ist noch dabei. Im Halbfinale wartet auf den 21-Jährigen kein geringerer als Superstar Roger Federer (Tennis, Halbfinale Alexander Zverev vs. Roger Federer ab 15 Uhr im LIVETICKER).

Am Freitag sicherte sich Zverev dank eines souveränen Sieges gegen John Isner den Einzug in das Halbfinale. Körperlich topfit wird er im Spiel gegen Federer vermutlich nicht mehr sein. Kein Spieler bei den Finals sein mehr "frisch", sagte Zverev im Anschluss an die Partie gegen Isner bei Sky.

Zverev erwartet "harte" Partie

Zverev weiß, was ihn in der Vorschlussrunde erwartet, fünfmal hat er bereits gegen Federer gespielt, zweimal gewonnen. "Ich hoffe, ich kann wieder mit ihm gleichziehen", sagte Zverev. Er weiß jedoch, dass es "unglaublich hart" wird gegen den sechsmaligen Sieger, der nach schwachem Start in London rechtzeitig zur K.o.-Runde wieder in Form gekommen ist.

Im anderen Halbfinale trifft der Überraschungs-Halbfinalist Kevin Anderson auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Serbe hat sich bisher noch keine Blöße gegeben und bei allen seinen Partien eine souveräne Performance geboten. Auch gegen Anderson ist er Favorit.

Die Partien der ATP Finals in London:

Alexander Zverev (Deutschland) - Roger Federer (Schweiz) - Samstag ab 15 Uhr im LIVETICKER

Novak Djokovic (Serbien) - Kevin Anderson (Australien) - Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER

So können sie die ATP Finals LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de