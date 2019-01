Der deutsche Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (28) hat im neuseeländischen Auckland an der Seite des Japaners Ben McLachlan seinen zweiten Doppeltitel auf der ATP-Tour gewonnen.

Das Duo setzte sich im Finale gegen den Südafrikaner Raven Klaasen und Lokalmatador Michael Venus 6:3, 6:4 durch.

Am Tag zuvor hatte Struff im Einzel gegen den Briten Cameron Norrie den ersten Finaleinzug seiner Karriere verpasst. Norrie unterlag im Endspiel am Samstag dem US-Amerikaner Tennys Sandgren, der zuvor Philipp Kohlschreiber (Augsburg) geschlagen hatte, 4:6, 2:6.

Für Struff geht es bereits am Montag mit seiner Erstrundenpartie bei den Australian Open in Melbourne weiter. Der Weltranglisten-58. trifft auf Matthew Ebden (Australien). 2018 hatte Struff mit McLachlan beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison das Halbfinale im Doppel erreicht. Im Oktober feierten sie in Tokio ihren ersten gemeinsamen Titel.