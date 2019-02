Tennis: Matthias Bachinger schlägt Verdasco und steht im Viertelfinale

Qualifikant Matthias Bachinger (31/München) hat beim ATP-Turnier in Marseille das Viertelfinale erreicht.

Der Weltranglisten-143. setzte sich am Donnerstag überraschend gegen Routinier Fernando Verdasco aus Spanien (35/ATP-Nr. 26) mit 6:4, 6:3 durch.

Beim Hallenturnier in der südfranzösischen Hafenstadt trifft Bachinger in der Runde der letzten Acht auf den Franzosen Ugo Humbert, der 6:3, 6:3 gegen den an Position zwei gesetzten Kroaten Borna Coric gewann.

Für Bachinger ist es der erste Viertelfinal-Einzug seit seiner Finalniederlage gegen Gilles Simon (Frankreich) im September 2018 in Metz.

Für Bachinger war der Erstrundenerfolg in Marseille gegen Steve Darcis (Belgien) sein erster Sieg auf der ATP-Tour im Jahr 2019. Der Weltranglisten-60. Peter Gojowczyk (München) war bereits am Mittwoch im Achtelfinale an Simon gescheitert.