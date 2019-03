Deutschlands Topspieler Alexander Zverev befindet sich nach eigenen Angaben in einem Rechtsstreit mit seinem langjährigen Manager Patricio Apey.

Das erklärte der 21-Jährige in einer Presserunde am Rande des ATP-Masters in Miami.

"Jetzt ist es ja öffentlich. Wir sind vor Gericht gegen meinen alten Manager", wird Zverev von mehreren Medien zitiert. Nähere Angaben zu den Vorgängen machte er nicht.

Apey hatte den ATP-Finals-Sieger Zverev seit mehreren Jahren betreut, der Vertrag mit der ACE Group des Chilenen lief offiziell noch bis 2019.

Strategie um Zverev-Vermarktung umstritten

Apey, der unter anderem auch Andy Murray unter Vertrag hatte, vermarktete den gebürtigen Hamburger Zverev vor allem international erfolgreich. Die Strategie, Zverevs Heimat Deutschland dabei eher nachrangig zu behandeln, galt aber auch als umstritten.

Ein neues Management hat Zverev laut eigener Aussage noch nicht. "Ich möchte erst einmal alles in Ruhe klären", sagte er.

In den letzten Tagen war allerdings bereits in mehreren Medien spekuliert worden, dass Zverev zum "Team 8" von Superstar Roger Federer wechseln könnte.