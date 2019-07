Peter Gojowczyk ist beim ATP-Turnier in Washington in die zweite Runde eingezogen.

Der Münchner setzte sich in seiner Auftaktpartie gegen den Russen Andrej Rublew, der am Sonntag das Finale am Hamburger Rothenbaum verloren hatte, nach 2:27 Stunden mit 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:2) durch.

Beim mit knapp zwei Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier trifft Gojowczyk nun auf den Australier Alex De Minaur.

Minaur hatte vergangene Woche in Atlanta/Georgia sein zweites ATP-Turnier gewonnen.