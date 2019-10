Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (29) hat nach drei Auftaktniederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Der an Position sieben gesetzte Warsteiner bezwang in der ersten Runde des ATP-Turniers in Antwerpen den Franzosen Gregoire Barrere in nur 44 Minuten klar 6:2, 6:1.

Struffs Gegner im Match um den Einzug ins Viertelfinale ermitteln der deutsche Qualifikant Yannik Maden und Frances Tiafoe (USA).

Erster Sieg nach drei Auftaktniederlagen

Nach einer zuvor guten Saison war Struff nach seinem Zweitrunden-Aus bei den US Open aus dem Tritt gekommen.

Bei den Turnieren in Metz und Tokio wie auch beim Masters in Shanghai scheiterte er an seinen Auftakthürden.

Peter Gojowczyk war in Antwerpen bereits am Montag in der ersten Runde an Guido Pella (Argentinien/Nr. 5) gescheitert.