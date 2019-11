Buddy-Duell ums Finale!

Im Halbfinale der ATP Finals trifft Alexander Zverev auf seinen Kumpel Dominic Thiem. Mit einem Sieg würde der Hamburger zum zweiten Mal in Folge in das Finale in London einziehen und hätte weiterhin die Chance, als erster Deutscher seinen Titel zu verteidigen.

Der Österreicher hat hingegen zum ersten Mal die Chance, ins Endspiel einzuziehen. Dort wartet Stefanos Tsitsipas auf den Sieger.

Der Grieche hat im ersten Halbfinale eine Machtdemonstration abgeliefert. Gegen Roger Federer setzte er sich klar in zwei Sätzen durch.

Das Halbfinale Dominic Thiem - Alexander Zverev im Liveticker

(Hier aktualisieren)

+++ Platzwahl entschieden +++

Alexander Zverev gewinnt und entscheidet sich zuerst fürs Receiving. Der erste Aufschlag steht damit bei Thiem.

+++ Zverev lobt Thiem +++

Bereits im Interview vor dem Match ist der Deutsche voll des Lobes für seinen Kumpel. "Er ist ein viel besserer Spieler geworden. Ich glaube, das ist der beste Thiem, den wir je gesehen haben."

+++ Thiem angeschlagen? +++

Beim Österreicher steht ein kleines Fragezeichen hinter der Fitness. Eine kleine Erkältung hat ihn in der Gruppenphase zurückgeworfen. Die ist zwar mittlerweile wieder überstanden, aber inwieweit hat sie ihn geschwächt?

+++ Freundschaftliche Begrüßung +++

Bereits beim Einschlagen am Nachmittag zeigten die beiden Kumpels, dass sie sich wirklich gut verstehen. Thiem ging direkt zu Zverev und sie klatschten miteinander ab.

+++ Herzlich willkommen +++

Herzlich willkommen zum Halbfinale zwischen Dominic Thiem und Alexander Zverev. Zwischen den beiden Kumpels entscheidet sich nun, wer das letzte Finalticket ergattert.