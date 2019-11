Novak Djokovic ist mit einem ungefährdeten Sieg in die ATP-Finals in London gestartet.

Der Serbe bezwang zum Auftakt des Elite-Turniers der acht Jahresbesten am Sonntag Matteo Berrettini aus Italien 6:2, 6:1. Die zweite Partie der Gruppe Björn Borg bestreiten am Abend (21.00 Uhr/Sky) Roger Federer (Schweiz) und Dominic Thiem (Österreich).

Djokovic macht nur wenig Fehler

Djokovic hat das Event am Saisonende bereits fünfmal gewonnen, mit einem weiteren Sieg würde er mit Rekordchampion Federer (6) gleichziehen. Außerdem kämpft der 32-Jährige in der O2-Arena um die Rückkehr auf Weltranglistenplatz eins. Zuletzt hatte ihn Rafael Nadal (Spanien), der am Montag gegen Titelverteidiger Alexander Zverev (Hamburg) ins Turnier startet, im Ranking überholt.

Gegen Berrettini machte Djokovic von Beginn an kaum einfache Fehler. Letztlich standen acht Unforced Errors des Favoriten deren 28 bei Berrettini gegenüber. Nach nur 29 Minuten entschied Djokovic den ersten Satz für sich, 33 weitere benötigte er für Durchgang Nummer zwei. Im Vorjahr hatte der 16-malige Grand-Slam-Sieger erst im Finale gegen Zverev verloren.

Der Sieger in London kann bis zu 2,9 Millionen Dollar und 1500 Weltranglistenpunkte gewinnen. Insgesamt ist das Turnier im Einzel und Doppel mit 8,5 Millionen Dollar dotiert. Drei deutsche Sieger hat es bislang gegeben: Boris Becker gewann 1988, 1992 und 1995, Michael Stich siegte 1993, Zverev im Vorjahr.