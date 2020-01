Die beiden erfolgreichsten Tennisspieler der österreichischen Geschichte machen in Zukunft gemeinsame Sache.

Thomas Muster (52), ehemalige Nummer eins der Weltrangliste und Sieger bei den French Open 1995, wird seinen Landsmann Dominic Thiem (26) zunächst in diesem Jahr bei den vier Grand Slams wie den am 20. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne sowie bei den Masters-Turnieren auf der ATP-Tour unterstützen.

Cheftrainer von Thiem bleibt allerdings der Chilene Nicolas Massu.

Muster schon Team-Kapitän beim ATP-Cup

Muster und Thiem hatten sich bereits im Oktober beim Turnier in Wien ausgetauscht, nach dem Ausscheiden der Österreicher beim ATP Cup, bei dem Muster auf Wunsch des Weltranglistenvierten als Mannschaftskapitän fungiert hatte, wurde die Zusammenarbeit nun vereinbart.

"Ich bin sehr froh darüber, dass die Zusammenarbeit mit Tom jetzt fixiert ist, das wird sicher eine geile Zeit", sagte Thiem. Das gemeinsame Training der vergangenen Tage habe schon "sehr gut funktioniert".

Thiem will seinen ersten Grand-Slam-Titel

Thiem erhofft sich offensichtlich einen weiteren Aufschwung in seiner Karriere - und einen ersten Grand-Slam-Titel nach zwei Finalniederlagen gegen Rafael Nadal bei den French Open 2018 und 2019.

Muster entwickle als Betreuer "eine unglaubliche Energie", berichtete Thiem, "die Arbeit mit ihm wird mir echt weiterhelfen." Muster wiederum betonte, dass Massu Chefcoach von Thiem bleiben werde. "Ich glaube, dass wir uns sehr gut ergänzen und für Dominic das Beste herausholen können", sagte er.