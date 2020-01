Die Mitfavoriten Spanien und Serbien sind angeführt von ihren Superstars Rafael Nadal und Novak Djokovic mit Siegen in den ATP Cup in Australien gestartet.

Spanien führte in Gruppe B nach den beiden Einzeln gegen Georgien uneinholbar mit 2:0, in Gruppe A lag auch Serbien gegen Südafrika vor dem abschließenden Doppel mit 2:0 vorn. Auch Kroatien entschied das Duell mit Österreich in der Gruppe E vorzeitig für sich. (ATP Cup: Spielplan und Ergebnisse)

Bautista Agut mit Brille für Metreweli

Spanien ging in Perth durch Roberto Bautista Agut in Führung, der Alexandre Metreweli im Schnelldurchgang mit 6:0, 6:0 abfertigte. Im Duell der Nummer-eins-Spieler hatte Nadal dann mit Nikolos Bassilaschwili etwas mehr Mühe, er setzte sich letztlich mit 6:3, 7:5 durch.

Für die Serben sorgte Dusan Lajovic in Brisbane für die Führung, er schlug Lloyd Harris mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Djokovic rang Südafrikas Aufschlagriesen Kevin Anderson mit 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) nieder.

Kroatien holte in Sydney seinen ersten Punkt gegen Österreich durch Marin Cilic, der mit 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 gegen Dennis Novak gewann. Anschließend setzte sich auch Borna Coric gegen Dominic Thiem mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 durch.