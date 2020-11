London (SID) - Der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal muss bei den ATP Finals um den Halbfinaleinzug zittern. Der French-Open-Sieger verlor zwei Tage nach seinem Auftakterfolg über Andrej Rublew (Russland) in einem hochklassigen Match gegen den Österreicher Dominic Thiem 6:7 (7:9), 6:7 (4:7). Im abschließenden Vorrundenmatch gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland) benötigt Nadal damit am Donnerstag einen Sieg.

US-Open-Champion und Vorjahresfinalist Thiem hat indes in der Gruppe "London 2020" beste Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde. Sollte am späten Dienstagabend (ab 21.00 Uhr MEZ/Sky) Tsitsipas gegen Rublew gewinnen, wäre Thiem das Halbfinale schon nicht mehr zu nehmen. Die zwei besten Spieler jeder Gruppe kommen weiter.

Grand-Slam-Rekordchampion Nadal hat zwar bislang schon 86 Turniersiege gesammelt, die in der Halle ausgetragenen ATP Finals konnte er aber noch nie gewinnen - ohnehin kann er erst zwei Indoor-Turniersiege vorweisen. "Die Bedingungen in der Halle sind schon seit Beginn meiner Karriere nicht ideal für mein Spiel", hatte Nadal vor Beginn des Turniers in der Londoner o2 Arena gesagt.

In der Vorrundengruppe "Tokio" 1970 steht der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev indes schon vor seinem zweiten Match gehörig unter Druck. Der Hamburger, der das Turnier der acht Jahresbesten 2018 gewonnen hatte, stemmt sich am Mittwoch (ab 15.00 Uhr MEZ/alle Sky) gegen den Argentinier Diego Schwartzman gegen das vorzeitige Aus. Schon sein Auftaktmatch hatte Zverev gegen Daniil Medwedew (Russland) verloren.