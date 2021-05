Alexander Zverev greift in Madrid nach seinem vierten Masterstitel.

Im Endspiel des ATP-Masters kämpft der 24-Jährige gegen Matteo Berrettini um seinen zweiten Sieg in der spanischen Hauptstadt. Zuvor hatte der Deutsche bereits Sandplatzkönig Rafael Nadal besiegt und stürmte durch ein 6:3, 6:4 gegen seinen österreichischen Kumpel Dominic Thiem ins Finale.

Bisher konnte dem Hamburger noch kein Spieler einen Satz abnehmen. Das soll sich auch gegen Berrettini nicht ändern.

SPORT1 begeitet das Match im LIVETCIKER.

+++ Zverev - Berrettini 3:2 +++

Da zeigt Zverev mal kurz eine Unsicherheit, schätzt Berrettinis Ball, der im Aus landet, aber doch richtig ein. Mit einer Vorhand cross aus der Zauberkiste stellt der Deutsche auf 3:2.

+++ Zverev - Berrettini 2:2 +++

Berrettini gibt sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße und gleicht im Eiltempo zum 2:2 aus.

+++ Zverev - Berrettini 2:1 +++

Die beiden Tennis-Asse schenken sich weiterhin nichts. Zverev lässt eine dicke Möglichkeit aus - ein angespannter Start mit einigen Ungereimtheiten bei beiden Tennis-Profis. Trotzdem punktet Zverev zum 2:1.

+++ Zverev - Berrettini 1:1 +++

Berrettini leistet sich hier zu Beginn einige vermeidbare Fehler, tritt aber dennoch selbstbewusst auf. Der zweite Punkt ist mehr als umkämpft und geht am Ende trotz der Patzer an den Italiener.

+++ Zverev - Berrettini 1:0 +++

Zverev serviert zum Matchbeginn. Der Hamburger startet zwar früh mit einem Doppelfehler ins Match, bringt seinen Aufschlag aber dennoch durch.

+++ Finale in der Halle +++

Das Finale zwischen Zverev und Berrettini findet indoor in der Halle statt, da es in Madrid ein verregneter Abend ist.

+++ Zverev voller Vorfreude +++

Zverev kämpft um seinen zweiten Titel in der spanischen Hauptstadt nach 2018 und seinen vierten Masters-Erfolg insgesamt. "Ich freue mich wirklich, wieder ein großes Finale zu spielen und ich hoffe, ich kann es diesmal zu meinen Gunsten entscheiden", sagte er.

"Ich habe ihn gesehen, er spielt richtig gut. Er hat Rafa und Dominic geschlagen, wahrscheinlich die besten Spieler auf Sand", sagte Berrettini, der im direkten Vergleich mit Zverev 1:2 zurückliegt. (Die ATP-Weltrangliste)

+++ Zverev überzeugt in Madrid +++

Die deutsche Nummer eins scheint rechtzeitig vor den French Open (30. Mai bis 13. Juni) in Form zu kommen. Dieser Eindruck war in der Vorwoche noch nicht entstanden, in München war Zverev bereits im Viertelfinale ausgeschieden. Beim mit 2,6 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier in der spanischen Hauptstadt überzeugt Zverev nun durchweg mit gutem Tennis.

+++ Herzlich Willkommen +++

Hallo und herzlich Willkommen liebe Freunde des Tennissports. Heute steht für den besten deutschen Tennisspieler ein wichtiges Match auf dem Programm. Alexander Zverev muss in Madrid gegen Matteo Berrettini ran und SPORT1 begleitet die Partie LIVE. (Kalender der ATP-Saison 2021)