Australiens Davis-Cup-Teamchef Lleyton Hewitt (36) schließt seinen Einsatz im Doppel der Erstrundbegegnung mit Deutschland (2. bis 4. Februar) nicht aus.

Der ehemalige Weltranglistenerste, der seine Einzelkarriere vor zwei Jahren beendet hatte, sagte am Dienstag in Brisbane: "Vielleicht, wir werden es am Donnerstag herausfinden, ich bin gut drauf. Keine Ahnung, was die Deutschen darüber denken."

Mögliches Comeback nach zwei Jahren

DTB-Kapitän Michael Kohlmann "wäre nicht überrascht", wenn Hewitt auflaufen würde. "Er ist ein toller Typ, eine Legende unseres Sports", sagte Kohlmann: "Wir sind auf alles eingestellt." In der Partie geht es um den Einzug ins Viertelfinale, der Verlierer spielt in der Relegation um den Abstieg aus der Weltgruppe. Die Auslosung findet am Donnerstag statt.

Hewitt hatte zuletzt bei den Australian Open in Melbourne im Doppel mit seinem Landsmann Sam Groth das Viertelfinale erreicht. Vor zwei Jahren war der ehemalige Wimbledonsieger als Kapitän der Australier in der ersten Runde gegen die USA zum bislang letzten Mal als Spieler für sein Land angetreten.

Deutschland ohne Mischa Zverev und Kohlschreiber

Für die Gastgeber sind Nick Kyrgios (ATP-Nr. 14), Alex De Minaur (Nr. 139), Jordan Thompson (Nr. 102), John Millman (Nr. 108) und Doppelspezialist John Peers, mit dem Hewitt bereits am Montag auf dem Platz gestanden hatte, nominiert.

Für Deutschland schlagen der Weltranglistenfünfte Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff (Nr. 58), Peter Gojowczyk (Nr. 60) und der für das Doppel vorgesehene Tim Pütz auf.

Kapitän Kohlmann sieht sein Team in der Pat-Rafter-Arena in Brisbane als Außenseiter. "Der Heimvorteil spielt schon eine große Rolle. Es wird eine enge Partie, aber kleiner Favorit sind sicher die Australier", sagte der 44-Jährige, der auf Mischa Zverev und Philipp Kohlschreiber verzichten muss, die in Melbourne beide durch einen Infekt geschwächt in der ersten Runde ausgeschieden waren.