Der australische Davis-Cup-Teamchef Lleyton Hewitt hat für die Erstrundenpartie gegen Deutschland in Brisbane (2. bis 4. Februar) neben Hoffnungsträger Nick Kyrgios auch das 18 Jahre alte Top-Talent Alex De Minaur nominiert. Außerdem gehören Jordan Thompson, John Millman und Doppelspezialist John Peers zum Aufgebot.

Der deutsche Kapitän Michael Kohlmann gibt seinen Kader am Dienstagmittag bekannt. Trotz seiner frühen Niederlage bei den Australian Open in Melbourne reist auch Alexander Zverev mit nach Brisbane, der Weltranglistenvierte hatte in der Relegation gegen Portugal im vergangenen September gefehlt.

Zudem wird erwartet, dass Jan-Lennard Struff (Warstein), Peter Gojowczyk (München) und Tim Pütz (Frankfurt) nominiert werden. Ob auch Mischa Zverev (Hamburg) nach Brisbane reist, war zuletzt fraglich. Der 30-Jährige litt unter Schulterproblemen und einem Infekt. Seit dieser Saison dürfen fünf statt vier Spieler zum Davis-Cup-Team gehören.