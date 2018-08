Der seit dem Jahr 1900 ausgetragene Davis Cup bekommt 2019 ein neues Gesicht. Der alte Modus mit vier Runden a fünf Matches (vier Einzel, ein Doppel) über je drei Gewinnsätze ist Geschichte. Das beschloss die Mitgliederversammlung des Tennis-Weltverbandes ITF am Donnerstag in Orlando/Florida.

Die von ITF-Präsident David Haggerty unterstützten Pläne zur Neustrukturierung des traditionsreichen Wettbewerbs erhielten die notwendige Zweidrittelmehrheit. Der Widerstand der großen Tennisnationen Großbritannien, Australien und Deutschland reichte nicht aus.

"Für uns ist das Ergebnis eine herbe Enttäuschung, die uns erst einmal fassungslos macht", sagte Ulrich Klaus, Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB).

SPORT1 zeigt das neue Format in der Übersicht:

Qualifikation:

Im Februar spielen 24 Teams die ersten zwölf Finalisten aus, dazu zählt auch das Team des Deutschen Tennis Bundes (DTB) als Viertelfinalist des Jahres 2018.

Zu den zwölf Siegern kommen die vier Halbfinalisten dieser Saison, die für das Finalturnier gesetzt sind. Aufgefüllt werden soll das Feld mit zwei Wildcards, die vor der Auslosung zur Qualifikation vergeben werden.

Finalturnier:

Im kommenden Jahr wird das Finale vom 18. bis 24. November im französischen Lille oder in der spanischen Hauptstadt Madrid ausgespielt. Den Ausrichter will die ITF in den kommenden Wochen bekannt geben.

Aus sechs Dreiergruppen kommen die Sieger und die zwei besten Zweiten ins Viertelfinale. Gespielt werden zwei Einzel und ein Doppel über jeweils zwei Gewinnsätze.

Auf-/Abstieg:

Die beiden schlechtesten Teams der Gruppenphase steigen in die Gruppe 1 ab (Europa/Afrika, Asien/Ozeanien und Amerika), dort spielen sie im September in Heim- und Auswärtsspielen um die Teilnahme an der Qualifikation. Daran nehmen im Februar 2020 zwölf Aufsteiger aus der Gruppe 1 sowie die Teams der Plätze 5 bis 16 des Finalturniers teil. Die Halbfinalisten des Vorjahres sind für das Finale gesetzt.