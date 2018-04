Die französischen Tennisspielerinnen haben zum Auftakt des Fed-Cup-Halbfinales einen Fehlstart gegen Titelverteidiger USA abgewendet.

In der Vorschlussrunde steht es in Aix-en-Provence nach dem ersten Tag und zwei Einzeln 1:1. Der Sieger des Duells trifft im Finale auf den Gewinner des in Stuttgart laufenden Halbfinalfinal-Matches zwischen Deutschland und Tschechien (Zwischenstand 0:2).

Frankreich überrascht USA

Die erste Partie gewann die US-Amerikanerin Sloane Stephens gegen Pauline Parmentier 7:6 (7:3), 7:5 für den Rekordchampion. Im zweiten Einzel verspielte Coco Vandeweghe, die den USA im vergangenen Jahr den 18. Titel gesichert hatte, eine Satzführung und unterlag Kristina Mladenovic 6:1, 3:6, 2:6.

Die Entscheidung fällt am Sonntag, wenn Vandeweghe auf Parmentier und Stephens auf Mladenovic trifft. Ein mögliches Doppel bestreiten voraussichtlich Madison Keys und Bethanie Mattek-Sands sowie Amandine Hesse und Mladenovic.

Der letzte Erfolg des zweimaligen Siegers Frankreich datiert aus dem Jahr 2003.

Deutschland - Tschechien am Sonntag, ab 11.00 Uhr

3. Einzel: Görges - Pliskova (LIVETICKER)

4. Einzel: Kerber - Kvitova (LIVETICKER)

Doppel: Tatjana Maria/Anna-Lena Grönefeld - Barbora Strycova/Katerina Siniakova (LIVETICKER)

Samstag, ab 12.00 Uhr

1. Einzel: Julia Görges (Bad Oldesloe) - Petra Kvitova 3:6, 2:6

2. Einzel: Angelique Kerber (Kiel) - Karolina Pliskova 5:7, 3:6